Налоговики просят подать заявление, чтобы детализировать адрес

52

Если вы еще не детализировали юрадрес, это следует сделать, подав заявление по форме Р14001, сообщают налоговики.

Вопрос о детализации адреса места нахождения юрлица наиболее остро встает перед руководителями компаний, у которых в настоящее время адресом места нахождения является не здание в целом, а только его отдельные помещения.

тсутствие детализации адреса приводит к возникновению адреса «массовой регистрации», т.е. адреса, указанного при госрегистрации в качестве места нахождения несколькими юрлицами, пояснили в УФНС по Саратовской области.

Данное обстоятельство, в свою очередь, приводит к возникновению обоснованных сомнений налоговиков в достоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений об адресе. В этом случае налоговые органы вправе проводить осмотры объектов недвижимости.

В случае проведения осмотра объекта недвижимости по адресу «массовой регистрации» поиск места нахождения конкретного юрлица крайне затруднителен, при этом зачастую направляемая в его адрес корреспонденция возвращается с пометкой «организация выбыла», «возврат за истечением срока хранения». В результате, регистрирующим органом после проведения всех необходимых действий в ЕГРЮЛ может быть внесена запись о недостоверности сведений об адресе юрлица.

В целях недопущения возникновения указанной ситуации налоговики сообщают о необходимости детализации адреса места нахождения юрлица посредством представления Заявления о внесении изменений в сведения о юрлице, содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме Р14001.

В заявлении необходимо четко указать адрес места нахождения юридического лица в следующей последовательности: почтовый индекс, субъект РФ, район, город, населенный пункт, улица (проспект, переулок и т.п.), номер дома (владения), корпуса (строения) и квартиры (офиса).

В целях проверки отнесения местонахождения юридического лица к адресу массовой регистрации следует обращаться к интернет-сервису на сайте ФНС, с помощью которого можно проверить адреса, указанные при госрегистрации на массовость.