Как будет работать система tax free

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Уже со следующего года может заработать российская система tax free, которая позволит получать компенсацию суммы налога день в день в месте покупки.

Пока системы возврата НДС иностранцам за купленные в России товары не существует.

Однако 20 сентября Госдумой в первом чтении был принят соответствующий законопроект. Проектом предусматривается возможность компенсации физлицам-гражданам не входящих в Евразийский экономический союз иностранных государств, сумм НДС, уплаченного ими при приобретении товаров в организациях розничной торговли, в случае вывоза указанных товаров за пределы таможенной территории ЕАЭС. При этом сумму покупок должна быть не менее 10 тыс. рублей.

Проект планируется осуществить в пилотном режиме в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Сочи. В этот список могут также попасть Калининградская и Новгородская области и Дальний Восток. Апробация системы планируется в аэропортах и морских портах, пишут «Известия».

Президент Национальной торговой ассоциации Владимир Зуйков отметил, что система tax free с возвратом налога на месте в день покупки — наиболее щадящий для бюджета вариант.

— Не нужно открывать какие-то центры в аэропортах и нанимать людей. Во многих странах это практикуется — Франция, Италия, Испания, Германия, — обратил внимание Владимир Зуйков.

По его мнению, нововведение вызовет активизацию продаж, в первую очередь туристам из Китая и Японии. Эксперт добавил, что возвращать НДС иностранцы будут после покупки не только часов и одежды, но и сувениров, в том числе икры.