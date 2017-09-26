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Социальный вычет по НДФЛ за обучение внуков не положен

26.09.17 14:17
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Если дедушка оплачивает обучение внучки в институте, права на социальный налоговый вычет он не имеет. Такие разъяснения дает УФНС по Иркутской области.

Согласно ст. 219 НК РФ налогоплательщик имеет право на получение социального налогового вычета по НДФЛ в связи с затратами на обучение в образовательных учреждениях в сумме, уплаченной им за свое обучение, или как налогоплательщик – родитель (опекун, попечитель), брат или сестра - в размере фактических расходов, но не более 50 тыс. рублей на каждого ребенка.

Родители имеют право на вычет при оплате обучения (очная форма) своих детей в возрасте до 24 лет, опекуны и попечители - до 18 лет.

Предоставление социального вычета в связи с оплатой расходов на образование в отношении внуков Налоговым кодексом РФ не предусмотрено. Исключением могут являться только те случаи, когда дедушка или бабушка являются опекунами или попечителями.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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