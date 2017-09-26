Имущественные налоги, начисленные детям, оплачивают их родители

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В соответствии со статьей 400 НК РФ налогоплательщиками налога признаются физлица, обладающие правом собственности на имущество, признаваемое объектом налогообложения (жилой дом, квартира, комната, гараж, машино-место, единый недвижимый комплекс, объект незавершенного строительства, иные здание, строение, сооружение, помещение).

При этом физлица – собственники имущества, признаваемого объектом налогообложения, признаются налогоплательщиками имущественных налогов, независимо от их возраста, имущественного положения и иных критериев.

За несовершеннолетних, не достигших 14 лет (малолетних), сделки могут совершать от их имени только их родители, усыновители или опекуны (за исключением сделок, которые они вправе совершать самостоятельно).

В соответствии с пунктом 2 статьи 26 ГК РФ несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет вправе самостоятельно, без согласия родителей, усыновителей и попечителя распоряжаться своими заработком, стипендией и иными доходами.

В тоже время законными представителями детей являются их родители, которые выступают в защиту их прав и интересов в отношениях с любыми физическими и юридическими лицами без специальных полномочий (статья 64 СК).

Таким образом, родители (усыновители, опекуны, попечители) как законные представители несовершеннолетних детей, имеющих в собственности имущество, подлежащее налогообложению, осуществляют правомочия по управлению данным имуществом, в том числе могут исполнять обязанности несовершеннолетних детей по уплате налогов.

Такие разъяснения дает УФНС по Кемеровской области.