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Если у вас угнали автомобиль, налог за него платить не надо

27.09.17 09:29
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Положения НК не возлагают на владельца транспортных средств, находящихся в розыске, обязанность по представлению в налоговую инспекцию документа, подтверждающего факт угона (кражи).

В случае получения владельцем налогового уведомления с исчисленной суммой транспортного налога по угнанному автомобилю, необходимо направить в налоговый орган заявления об освобождении от уплаты налога без представления документов, подтверждающих факт угона (кражи) принадлежащего ему автомобиля.

Налоговая инспекция направит дополнительный запрос в уполномоченный орган о подтверждении данного факта с указанием периода, с начала которого объект налогообложения числится в розыске.

Такие разъяснения дает УФНС по Кемеровской области.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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