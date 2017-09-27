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Налоговики выслеживают нелегальных бизнесменов в соцсетях

27.09.17 08:12
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Для выявления и проверки фактов нарушений в области коммерции специалисты МИ ФНС №2 по Мурманской области проводят мониторинг информации об оказании услуг, размещенной в социальных сетях.

Подобные мероприятия позволили налоговикам выявить факты коммерческой деятельности физических лиц без постановки на учет в качестве ИП (деятельность парикмахерских услуг, маникюра, педикюра и т.д.).

В  результате контрольных мероприятий 11 физических лиц приняли решение о легализации своей деятельности и зарегистрировались в качестве ИП, 2 человека отказались от бизнеса в связи с наличием  постоянного места работы, сообщает региональное УФНС.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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3 мнения
Клерк
yante
, Новороссийск

msneg, Вы писали:

yante, Вы писали:

13 человек на всю Мурманскую область??? :)

 Ну так сейчас во всех регионах начнут так делать. 

   Ой, главное, чтобы их только поедать ( съедать ) не стали... :)

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