Налоговики выслеживают нелегальных бизнесменов в соцсетях
27.09.17 08:12
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Для выявления и проверки фактов нарушений в области коммерции специалисты МИ ФНС №2 по Мурманской области проводят мониторинг информации об оказании услуг, размещенной в социальных сетях.
Подобные мероприятия позволили налоговикам выявить факты коммерческой деятельности физических лиц без постановки на учет в качестве ИП (деятельность парикмахерских услуг, маникюра, педикюра и т.д.).
В результате контрольных мероприятий 11 физических лиц приняли решение о легализации своей деятельности и зарегистрировались в качестве ИП, 2 человека отказались от бизнеса в связи с наличием постоянного места работы, сообщает региональное УФНС.
yante, Вы писали:
Ну так сейчас во всех регионах начнут так делать.
msneg, Вы писали:
Ой, главное, чтобы их только поедать ( съедать ) не стали...