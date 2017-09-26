Как стать лучшим бухгалтером Татарстана?

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Вы можете победить в конкурсе «Бухгалтер года — 2017 Республики Татарстан».

Кто может участвовать

Участвовать могут бухгалтеры и финансовые специалисты коммерческих организаций Республики Татарстан. Правда, за исключением аудиторов и налоговых консультантов.

Что даст участие в конкурсе

Конкурс — уважаемое мероприятие, которое стало ежегодным. Он проводится при экспертной поддержке УФНС России по РТ.

Победители докажут, что они лучшие в профессии в своем регионе. Это заметят и работодатели, и коллеги. Дерзайте!

К тому же, кроме признания, победители получат призы. Призовой фонд: планшет, сертификат на ювелирную продукцию, подписка на специализированные издания и другие призы.

Кто организует конкурс

Организаторы конкурса: ООО «ИнфоЦентр «КонсультантПлюс», издательский дом «Налоговые известия», компания «Такснет».

Партнеры конкурса: салон красоты «Шахерезада», HeadHunter, МЦДО ЛИНК, журнал «Про кредиты», портал Клерк.ru, вода «Сестрица», «Алан Пирог», юридическое агентство ЮНЭКС.

Когда и как проходит конкурс

Конкурс проводится в режиме онлайн, с 18 сентября по 30 октября 2017 г. на сайте www.nalog-iz.ru.

Участники, правильно ответившие на 50% более вопросов, становятся призерами и будут награждены дипломами и призами.

Как принять участие

Заполните анкету и ответьте на вопросы тестового задания, размещенные по этому адресу.

Если нужно что-то уточнить, звоните по тел. (843) 292-52-12.

Когда станут известны победители

На 10 ноября 2017 года назначена торжественная церемония награждения победителей конкурса и веб-трансляция семинара.