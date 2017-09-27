Кто оформляет фирмы-однодневки на свое имя

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Для своих махинаций по созданию фирм-«однодневок» мошенники находят нуждающихся в денежных средствах граждан и предлагают им за вознаграждение стать учредителями и руководителями организаций. В качестве «номинальных» учредителей или руководителей, регистрирующих на свое имя организации, чаще всего привлекаются лица, неосведомленные о преступном характере деятельности:

студенты;

малоимущие граждане;

пенсионеры;

лица без определенного места жительства;

безработные;

лица, освободившиеся из мест лишения свободы;

иные лица, введенные в заблуждение обещанием организаторами мошеннических схем, сразу перепродать организацию.

Убежденные в законности своих действий, люди предоставляют свои персональные данные и подписывают документы для госрегистрации фирм-«однодневок», фактически не имея представления, с какой целью создаются данные организации. Спустя некоторое время, граждане узнают, что являются руководителями и учредителями фирм - многомиллионных должников, к которым предъявляют требования кредиторы и контролирующие органы.

Налоговые органы постоянно получают заявления обманутых граждан о том, что они не имеют никакого отношения к фактической деятельности мошеннических фирм-«однодневок».

Например, в УФНС России по Ярославской области поступило заявление от гражданина 1989 года рождения, что он, будучи студентом ВУЗа, в связи с тяжелым материальным положением через интернет нашел работу в качестве курьера-регистратора. В результате на него было зарегистрировано 18 юрлиц, сам он зарегистрирован в качестве ИП. Через счета, открытые в Сбербанке на его имя, проведено более 18 млн рублей. В настоящее время связь с юридической компанией, в которой он был фактически и не трудоустроен, потеряна и студент остался один на один с проблемой, которая возникла из-за элементарного незнания законодательства. От участия и управления в созданных юридических лицах он отказывается, так как фактически является подставным лицом, введенным в заблуждение.

В случае, если гражданин добровольно предоставил свои персональные данные, а также иные сведения для создания мошеннический организации, он также является участником незаконных действий, за что предусмотрена уголовная ответственность в соответствии со ст. 173.1 и 173.2 УК от 100 тыс. до 300 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 7 месяцев до 1 года, либо принудительными работами на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Уважаемые граждане, будьте бдительны, не соглашайтесь на предложения за вознаграждение стать учредителем или руководителем организации и не предоставляйте доступ иным лицам к своим персональным данным, призывает УФНС по Ярославской области.