Реестры по допвзносам в ПФР будут принимать по новому регламенту

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Утвержден новый Административный регламента предоставления Пенсионным фондом РФ государственной услуги по приему от страхователей реестров застрахованных лиц о перечислении дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию (приказ Минтруда от 04.07.2017 № 551н).

Речь идет о взносах, уплачиваемых в соответствии с Федеральным законом "О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений".

Услуга предоставляется работодателям, перечисляющим за застрахованных лиц, по отношению к которым они являются страхователями по обязательному пенсионному страхованию:

дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию;

взносы работодателя в пользу застрахованных лиц, уплачивающих дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию.

Страхователи могут воспользоваться услугой через законного или уполномоченного представителя.

При обращении страхователя за получением госуслуги в территориальный орган ПФР или в МФЦ представляются, в частности, следующие документы:

реестры застрахованных лиц, сформированные отдельно в отношении сумм дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию и (или) сумм взносов работодателя;

документ, подтверждающий сумму перечисленных дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию и (или) сумму уплаченных взносов работодателя;

документ, удостоверяющий личность;

для организации - копия приказа о назначении физического лица на должность руководителя, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени организации без доверенности.

Реестры, поданные лично в орган, принимаются и регистрируются в день их подачи. Направленные по почте, поданные через МФЦ или полученные органом в электронной форме - не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления в орган. Поданные через Единый портал, - в день их направления.

Приведен исчерпывающий перечень документов, необходимых для получения госуслуги. Установлен досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) ПФР, его территориальных органов и должностных лиц.



Прежний регламент, утвержденный приказом Минтруда России от 24.09.2012 N 198н, признан утратившим силу.