Реестры по допвзносам в ПФР будут принимать по новому регламенту
Утвержден новый Административный регламента предоставления Пенсионным фондом РФ государственной услуги по приему от страхователей реестров застрахованных лиц о перечислении дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию (приказ Минтруда от 04.07.2017 № 551н).
Речь идет о взносах, уплачиваемых в соответствии с Федеральным законом "О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений".
Услуга предоставляется работодателям, перечисляющим за застрахованных лиц, по отношению к которым они являются страхователями по обязательному пенсионному страхованию:
- дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию;
- взносы работодателя в пользу застрахованных лиц, уплачивающих дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию.
Страхователи могут воспользоваться услугой через законного или уполномоченного представителя.
При обращении страхователя за получением госуслуги в территориальный орган ПФР или в МФЦ представляются, в частности, следующие документы:
- реестры застрахованных лиц, сформированные отдельно в отношении сумм дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию и (или) сумм взносов работодателя;
- документ, подтверждающий сумму перечисленных дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию и (или) сумму уплаченных взносов работодателя;
- документ, удостоверяющий личность;
- для организации - копия приказа о назначении физического лица на должность руководителя, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени организации без доверенности.
Реестры, поданные лично в орган, принимаются и регистрируются в день их подачи. Направленные по почте, поданные через МФЦ или полученные органом в электронной форме - не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления в орган. Поданные через Единый портал, - в день их направления.
Приведен исчерпывающий перечень документов, необходимых для получения госуслуги. Установлен досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) ПФР, его территориальных органов и должностных лиц.
Прежний регламент, утвержденный приказом Минтруда России от 24.09.2012 N 198н, признан утратившим силу.