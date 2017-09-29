Как физлицу заполнить платежку на уплату госпошлины

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При перечислении госпошлины за совершение юридически значимых действий по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, в случае незаполнения ИНН и УИН в платежных поручениях плательщиком может быть указан иной идентификатор сведений о физлице.

В качестве такового может использоваться СНИЛС, серия и номер документа, удостоверяющего личность, серия и номер водительского удостоверения, серия и номер свидетельства о регистрации транспортного средства, а также иные идентификаторы сведений о физлице, применяемые в соответствии с законодательством РФ.



Платежный документ на госпошлинц может быть сформирован налогоплательщиком самостоятельно с помощью электронного сервиса «Заполнить платежное поручение», размещенного на сайте ФНС. В этом случае УИН присваивается платежному документу автоматически.

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-05-06-03/57516 от 07.09.2017.