При ликвидации ООО и «закрытии» ИП с учета по торговому сбору снимут автоматически

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В соответствии с пунктом 4 статьи 416 НК в случае прекращения осуществления предпринимательской деятельности с использованием объекта осуществления торговли плательщик торгового сбора представляет соответствующее уведомление в налоговый орган (по форме ТС-2).



Между тем в соответствии с пунктом 5 статьи 84 НК в случаях прекращения деятельности российской организации при ликвидации, в результате реорганизации, в иных случаях, установленных федеральными законами, прекращения деятельности физлица в качестве ИП снятие их с учета в налоговых органах по всем основаниям, предусмотренным НК, осуществляется на основании сведений, содержащихся соответственно в ЕГРЮЛ и ЕГРИП.



В связи с этим, утрата статуса юрлица или ИП, осуществлявшего деятельность, подлежащую обложению торговым сбором, означает одновременное прекращение статуса налогоплательщика в качестве плательщика торгового сбора.



Таким образом, у таких налогоплательщиков отсутствует обязанность представлять в налоговый орган уведомление о снятии с учета организации или ИП в качестве плательщика торгового сбора в налоговом органе по объекту осуществления вида предпринимательской деятельности, в отношении которого установлен торговый сбор.

Такие разъяснения дает ФНС в письме № СД-4-3/18766@ от 20.09.2017.