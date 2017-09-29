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Как заполнять корректировочные счета-фактуры, если их несколько

29.09.17 15:47
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При составлении нескольких корректировочных счетов-фактур в каждом последующем указываются данные предыдущего.

Компания обратилась в Минфин за разъяснениями с вопросом: «При наличии нескольких корректировочных счетов-фактур к одному счету-фактуре можно ли указывать в строке 1б данные первичного счета-фактуры, к которому были выставлены все последующие корректировочные счета-фактуры?».

Минфин в письме № 03-07-09/52398 от 16.08.2017 пояснил, что на основании пункта 5.2 статьи 169 НК в корректировочном счете-фактуре должны быть указаны порядковый номер и дата составления счета-фактуры, по которому осуществляется изменение стоимости отгруженных товаров (работ, услуг); разница между показателями счета-фактуры, по которому осуществляется изменение стоимости отгруженных товаров (работ, услуг), и показателями, исчисленными после изменения стоимости отгруженных товаров (работ, услуг).

Согласно пунктам 1 и 2 Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2011 г. N 1137, в строке 1б корректировочного счета-фактуры указываются номер и дата счета-фактуры, к которому составляется корректировочный счет-фактура, а при заполнении граф по строке А (до изменения) корректировочного счета-фактуры указываются соответствующие показатели граф счета-фактуры, к которому составляется корректировочный счет-фактура.

Поскольку корректировочный счет-фактура составляется на разницу между показателями до и после изменения стоимости, то при повторном изменении стоимости отгруженных товаров (работ, услуг) продавцом выставляется новый корректировочный счет-фактура, в который переносятся соответствующие данные из предыдущего корректировочного счета-фактуры (в строку А (до изменения) повторного корректировочного счета-фактуры переносятся сведения, отражаемые по строке Б (после изменения) предыдущего корректировочного счета-фактуры).

Учитывая изложенное, при неоднократном изменении стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), в том числе в случае изменения цены (тарифа) и (или) уточнения количества (объема) поставленных (отгруженных) товаров (выполненных работ, оказанных услуг), в строке 1б корректировочного счета-фактуры должны быть указаны номер и дата предыдущего корректировочного счета-фактуры.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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