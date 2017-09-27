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Вендинговым операторам пообещали поправки в закон о ККТ

27.09.17 12:17
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Нормы закона «О применении контрольно-кассовой техники» по отношению к вендинговому бизнесу будут откорректированы, пишет "Парламентская газета".

Об этом рассказал начальник Управления оперативного контроля Федеральной налоговой службы Андрей Бударин на заседании Временной комиссии Совета Федерации по мониторингу экономического развития 26 сентября.

По его словам, один кассовый модуль сможет обслуживать несколько вендинговых аппаратов, если он работает в режиме передачи данных. В проекте поправок есть и норма, согласно которой до 1 февраля 2020 года во всех вендинговых аппаратах должны появиться табло, на которые будет выводиться QR-код — такой же, как в обычном кассовом чеке.

«Те, кому понадобится чек в электронном виде, получат возможность считать код на своё мобильное устройство. При этом в чеке будут обязательно указаны место установки и номер устройства, на котором произведён расчёт», — отметил Бударин.
 

На механические аппараты, которые принимают к оплате исключительно монеты и не потребляют электроэнергию, требование по установке кассовых модулей распространяться не будет.

Об опасениях операторов рассказал президент Национальной ассоциации автоматизированной торговли (НААТ) Борис Белоцерковский. Чтобы не нарушать нормы закона, которые вступят в силу с 1 июля 2018 года, около ста тысяч вендинговых аппаратов необходимо оборудовать фискальными приборами, что в приведёт к массовому свёртыванию такого бизнеса. В 2013-2014 гг. индустрия росла на 20 процентов в год, а на данный момент она практически застопорилась.

«Самая большая боль — чековый принтер», — отметил Белоцерковский. По его словам, большинство операторов использует от 10 до 50 аппаратов, то есть являются субъектами малого и среднего предпринимательства. С появлением фискализации увеличится срок окупаемости в вендинговом бизнесе, усложнится бухгалтерская отчётность, добавил эксперт.

Ранее о возможности отмены ККТ для вендингового бизнеса говорил бизнес-омбудсмен Борис Титов.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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