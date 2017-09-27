Налоговых льгот может стать меньше

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Бюджет ежегодно теряет триллионы рублей из-за налоговых льгот, а сами льготы при этом зачастую неэффективны — их можно отменить или хотя бы попробовать усовершенствовать.

25 льгот, которые не соответствуют критериям эффективности, выделены эксперами Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара в Мониторинге экономической ситуации в России.

В России в настоящее время как на федеральном, так и на региональном уровне существует большое количество налоговых льгот и преференций, при этом общий объем выпадающих доходов бюджетной системы составляет, по оценкам Минфина России, от 2,5 до 2,8% ВВП ежегодно, отмечается в документе.

Основной объем налоговых расходов сосредоточен на федеральном уровне – их доля составляет около 85% от общего размера выпадающих доходов бюджетной системы - и в основном касается та-

ких налогов, как налог на прибыль, НДС, налог на добычу полезных ископаемых, НДФЛ. На региональном уровне налоговые расходы в основном формируются благодаря льготам по налогу на имущество.

Неэффективными можно считать не востребованые льготы и льготы, потери от которых составляют, свыше 100 млн руб. ежегодно при том, что для достижения целей, которые преследует льгота, есть менее затратная альтернатива.

В списке, составленном экспертами значатся как налоговые льготы компаний, так и льготы физлиц. В частности указаны:

пониженная ставка налога на прибыль, подлежащего зачислению в бюджеты субъектов РФ, для отдельных категорий налогоплательщиков, в том числе и резидентов особых экономических зон;

нулевая ставка налога на прибыль для сельхозтоваропроизводителей и рыбохозяйственных организаций от деятельности, связанной с реализацией произведенной ими сельскохозяйственной продукции;

нулевая ставка налога на прибыль для дивидендов, получаемых российскими организациями при стратегическом участии в капитале;

пониженная ставка НДС 10% для продовольственных товаров, товаров для детей и печатной продукции (лидирует по сумме выпадающих доходов);

имущественный налоговый вычет по НДФЛ при приобретении жилья;

освобождение от НДФЛ при реализации недвижимости, находившейся в собственности налогоплательщиков 3 года и более.

Это лишь первичный анализ, но со льготами, которые не соответствуют даже первичным требованиям, нужно что-то делать — либо заменять субсидиями, либо ставить вопрос об их отмене, объяснил РБК один из авторов проекта экс-глава департамента бюджетной политики Минфина Илья Соколов. Второй этап — анализ эффекта льгот на макроуровне: надо понять, насколько они значимы для экономических показателей, в частности для благосостояния населения. Сделать это сложно, указывает Соколов, хотя такая возможность и есть: существуют методики, позволяющие сказать, оказывает ли влияние та или иная льгота на макропоказатели. Но однозначно оценить чистый эффект от конкретной льготы практически невозможно, отмечает эксперт.

Минфин уже планировал провести инвентаризацию налоговых льгот. Часть льгот ведомство хочет отменить, а часть заменить субсидиями.