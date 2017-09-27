Клерк.Ру
 
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Что налоговики делают, чтобы предотвратить незаконную миграцию организаций

27.09.17 16:34
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За последние два года миграция предприятий и организаций из Коми сократилась в два раза, отмечает УФНС региона. Если в 2015 году за пределы региона выбыло 108 организаций, то в 2016 году их количество составило 50 единиц.

Чаще всего в этом году предприятия и организации предпочитали в качестве нового места нахождения Москву и Санкт-Петербург.

Существенные изменения произошли и в количестве прибывших в Коми организаций. За 8 месяцев 2017 года их число уже достигло 90% от общего уровня минувшего года. Чаще всего в этом году в республику приезжали организации из Москвы, Санкт-Петербурга, Ненецкого АО, Архангельской и Кировской областей.

Однако, несмотря на увеличение притока организаций, не всем желающим приехать в Коми удается обосноваться в регионе. Налоговые органы прилагают значительные усилия, чтобы устранить фиктивную миграцию, которую организации зачастую используют, как способ уклонения от налоговых проверок.

 Для устранения фиктивной миграции проводится обследование недвижимости, адрес которой указывается в качестве нового места нахождения, опросы собственников помещений, арендаторов и субарендаторов, а также проверки уже прибывших в республику организаций.

В случае выявления незаконной миграции организации отказывают во въезде, а в случае уже осуществленного переезда предприятие-мигрант подлежит ликвидации в судебном порядке.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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Fantas
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Fantas
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Аноним
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Клерк
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Аноним
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Аноним
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Hokori
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Аноним
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Аноним
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Аноним
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room111
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Аноним
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natalisa51
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Аноним
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