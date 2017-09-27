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Кого будут проверять аудиторы и кто будет контролировать их

27.09.17 15:17
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В Госдуму сегодня внесен законопроект № 273179-7 о наделении ЦБ полномочиями в сфере аудиторской деятельности.

Законопроектом предлагается уточнить круг организаций, бухгалтерская отчетность которых подлежит обязательному аудиту. Так, с учетом изменений критериев малого предпринимательства предлагается увеличить порог обязательного аудита по значению объема выручки до 800 млн. рублей, активов бухгалтерского баланса - до 400 млн. рублей, ввести критерий среднесписочной численности работников (100 человек) и условие соответствия хотя бы двум из трех указанных показателей в течение двух последовательных лет, предшествующих отчетному году.

Законопроектом устанавливаются требования к аудиторским организациям, оказывающим аудиторские услуги организациям, подпадающим под категорию «общественно значимая организация» (это определение описано в законе).

Аудиторские услуги общественно значимым организациям будут вправе оказывать только аудиторские организации, сведения о которых внесены в реестр, ведение которого будет осуществляться Банком России. К руководителю аудита в этом случае предъявляются определенные требования в части опыта работы, повышения квалификации и деловой репутации.

В части осуществления контроля и надзора за деятельностью аудиторов и аудиторских организаций законопроект предполагает осуществление Банком России прямого контроля и надзора за саморегулируемыми организациями аудиторов, а также за аудиторскими организациями, осуществляющими аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности общественно значимых организаций.

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