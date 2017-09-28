Чтобы получить от ФСС пособие, работодатель должен принести то, не знаю что

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ФСС не верит, что беременная сотрудница фактически работала и требует доказательств.

Обратившись в ФСС за возмещением расходов на выплату пособия по беременности и родам, компания столкнулась с необычным требованием инспекторов.

Стандартный комплект документов о трудовой деятельности сотрудницы (расчетные ведомости, табели и т.д.) не устроил ФСС.

По мнению инспекторов, все эти бумаги - лишь формальное подтверждение ее работы. От компании требуют других доказательств подтверждения трудовой деятельности беременной сотрудницы. Причем ФСС не уточняет, какие конкретно документы хотели бы получить. Как говорится, принеси то, не знаю что.

При этом инспекторы грозятся отказать в возмещении, признав ситуацию с выплатами по беременности искусственно созданной.

Их сомнения были бы понятны, если бы трудоустройство произошло накануне декрета. Но сотрудница работает в этой компании уже 2 года.

Очевидно для ФСС беременная женщина - это само по себе подозрительно...

В процессе проверки выплаты декретных сотруднице ФСС требует кучу документов, табель учета рабочего времени, должностная инструкция , а также просит подтвердить фактическое осуществление трудовой деятельности сотрудником. Хотя не конкретизируют что именно им нужно. Сотрудница принята на должность менеджер по продажам. Подскажите что можно им предоставить? Иначе грозят признать выплату "искусственно созданной ситуацией" и отказать в возмещении. Как доказать что сотрудник выполняет свои обязанности?

- medyza

Дать совет бухгалтеру можно в теме форума «Подтверждение деятельности сотрудника для ФСС».