Где можно узнать свой ИНН

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Узнать информацию о своем ИНН можно с помощью сервиса ФНС России «Узнай ИНН», размещенного на сайте. Налогоплательщику достаточно заполнить в интерактивном окне сервиса соответствующую форму запроса, и на экран выводится информация об ИНН физического лица из федеральной базы данных ЕГРН.

В случае получения информации об отсутствии сведений об ИНН в федеральной базе данных ЕГРН и необходимости его получения гражданин может обратиться в налоговый орган по месту жительства с заявлением о постановке на учет.

УФНС по Свердловской области напоминает налогоплательщикам о возможности получения в режиме онлайн информации об ИНН физического лица также c помощью Единого портала государственных и муниципальных услуг Российской Федерации (ЕПГУ).

Для того, чтобы отправить запрос на получение информации в отношении ИНН, необходимо зайти в «Личный кабинет пользователя ЕПГУ» и выбрать услугу «Узнай свой ИНН», после чего заполнить форму, указав личные данные (ФИО, дату рождения, место рождения) и данные документа, удостоверяющего личность (серию, номер и дату его выдачи). Через несколько секунд поиска на экране выводится ответ с указанием ИНН пользователя.