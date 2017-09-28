Новый классный раздел на «Клерке». Оставляйте свои мнения
28.09.17 08:09
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Мы открываем рубрику «Блоги компаний». Первой ее начинает вести компания «Такснет».
В блогах наши партнеры будут размещать интересные новости и статьи.
А мы будем сделить за ними и обсуждать.
Сегодня «Такснет» рассказывает о жуткой статистике: 500 000 расчетных счетов предпринимателей заблокировано банками с начала года. А у вас есть проблемы со счетами? Рассказывайте в комментариях.
Мы будем делать исследование на основе реальных историй предпринимателей о проблемах с банковскими счетами.