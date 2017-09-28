Клерк.Ру
 
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Новый классный раздел на «Клерке». Оставляйте свои мнения

28.09.17 08:09
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Мы открываем рубрику «Блоги компаний». Первой ее начинает вести компания «Такснет».

В блогах наши партнеры будут размещать интересные новости и статьи. 

А мы будем сделить за ними и обсуждать.

Сегодня «Такснет» рассказывает о жуткой статистике: 500 000 расчетных счетов предпринимателей заблокировано банками с начала года. А у вас есть проблемы со счетами? Рассказывайте в комментариях. 

Мы будем делать исследование на основе реальных историй предпринимателей о проблемах с банковскими счетами.

 

Стань экспертом

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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Мнения
 
Люди которым это нравится

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Мнения 61
Аноним
Вроде все хотят упростить, но на деле только усложняют.......чуть ли не на каждую операцию нужен ...
Расчетные листки по зарплате: кому и в какой форме и что будет за невыдачу
Аноним
Чтобы правильно представить себя, я являюсь г-ном Меганом Андре, частным кредитором, который выда...
Советы юриста. Использование материнского капитала для улучшения жилищных условий
Клерк
НатальяС
А разве в первом полугодии в 4ФСС не надо показывать, что были расходы?
Компенсация расходов на охрану труда за счет страховых взносов в 2017 году
Клерк
natalisa51
Над.К, Вы писали:А вы почитайте, кто внес этот проект -? C .юристами даже рядом не лежал.  Е...
Стать судебным юристом станет сложнее
Клерк
Натали Б
sv777, Вы писали:LIrina-1973, Вы писали:ФНС РФ включает НДФЛ в расчёт налоговой нагрузки. В ...
Считая налоговую нагрузку, ИФНС учитывает не все налоги
Клерк
LIrina-1973
Смотрите внизу приложенные документы:Приложение N 3 к Приказу ФНС России от 30.05.2007 N ММ-3-06/...
Считая налоговую нагрузку, ИФНС учитывает не все налоги
Клерк
Alexej 2011
освобождение от НДФЛ при реализации недвижимости, находившейся в собственности налогоплательщиков...
Налоговых льгот может стать меньше
Аноним
Закон правильный, но на сегодня настоящее высшее юридическое образование дают от силы пять в...
Стать судебным юристом станет сложнее
Клерк
Натали Б
Уважаемый администраторы, удалите, пожалуйста, два предыдущих комментария.
За невыдачу расчетных листков фирму оштрафуют на 50 тыс. рублей
Клерк
LIrina-1973
Где же ИФНС его включает, если нам прислали требование о пояснении маленькой налоговой нагрузки,к...
Считая налоговую нагрузку, ИФНС учитывает не все налоги
<b>Модератор</b>
Над.К
В налоговом кодексе в гл по имущественному налогу нет понятия ИП .  Причем тут налог на иму...
Налоговых льгот может стать меньше
<b>Модератор</b>
Над.К
А вы почитайте, кто внес этот проект -? C .юристами даже рядом не лежал.  Если Вы про Крашен...
Стать судебным юристом станет сложнее
Клерк
sv777
LIrina-1973, Вы писали:ФНС РФ включает НДФЛ в расчёт налоговой нагрузки. В примечании к Прил...
Считая налоговую нагрузку, ИФНС учитывает не все налоги
Клерк
Натали Б
Аноним, Вы писали:Натали Б, Вы писали:В век космических технологий занимаемся бумагомарательством...
За невыдачу расчетных листков фирму оштрафуют на 50 тыс. рублей
Клерк
LIrina-1973
ФНС РФ включает НДФЛ в расчёт налоговой нагрузки. В примечании к Приложению № 3 к Приказу ФН...
Считая налоговую нагрузку, ИФНС учитывает не все налоги
Клерк
Tukovka_Non
Всё по-разному: что-то лучше, а что-то хуже. Отлично, что появились бухгалтерские программы, онла...
Как вели учет и заполняли декларации раньше: ностальгический обзор «Клерка». Сейчас лучше?
Клерк
Альтернатива
НЕ понятно что обсуждаем. Поступили деньги на карту включи в доходы заплати налоги- в чем проблем...
Может ли ИП пользоваться личной банковской картой для работы?
Клерк
Svet.a
До 1 августа - заявление и планы. Отчет - до 1 октября по всем расходам с начала года до сдачи от...
Компенсация расходов на охрану труда за счет страховых взносов в 2017 году
Клерк
natalisa51
 А вы почитайте, кто внес этот проект -? C .юристами даже рядом не лежал. Козе понятно,что з...
Стать судебным юристом станет сложнее
Аноним
Дело даже не в том, что некогда заниматься. ЗП выдается не знамо где и как, работника можно и не ...
Расчетные листки по зарплате: кому и в какой форме и что будет за невыдачу
Клерк
natalisa51
Fantas, Вы писали:Аноним, Вы писали:Имущественный налоговый вычет нужен людям. Хоть какие-то день...
Налоговых льгот может стать меньше
ИП 6%
Izem
Сбербанк следит за бухгалтерами на «Клерке»Ух, горазды редакторы на Клерке на всякие ...
«Ночной бухгалтер». Больше налоговой уголовки и штрафов. Сбербанк следит за бухгалтерами на «Клерке»
ИП 6%
Izem
Так же и сейчас убивают самозанятость и средний бизнес, что бы народ за копейки в корпорациях раб...
Почему сейчас даже переговоры с контрагентом могут привести к претензиям ИФНС: новые правила налоговой выгоды
Аноним
Да вы бы лучше в оффшорах деньги поискали, а не у пытающейся выжить голытьбы. Но бедных грабить в...
Налоговики выслеживают нелегальных бизнесменов в соцсетях
Аноним
Прогрессивный налог и необлагаемый минимум - вот чего не хватает.
Налоговых льгот может стать меньше
Аноним
Я деревянных счет не застала, но по бумажным ведомостям, заполненным вручную, работала. Сейчас я ...
Как вели учет и заполняли декларации раньше: ностальгический обзор «Клерка». Сейчас лучше?
Аноним
Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:хотелось бы видеть расшифровку картотек.А то висит а от кого ...
Что Сбербанк ответил «Клерку» и бухгалтерам о новости про новый интерфейс «Сбербанк Бизнес Онлайн»
Клерк
n123456789
нас тоже оштрафовали... Ответили в электронном виде с приложением скана счет-фактуры. Штраф со см...
ФНС: за неформат пояснений по НДС штрафовать нельзя. Но налогоплательщиков штрафуют
Клерк
МухоморВл
Аноним, Вы писали:А ничего, что у месье явные проблемы с расчетом процентов? XDОн сперва к 1000 п...
Хитрости и секреты ввода калькулятора. Лайфхак, как правильно считать
Аноним
Аноним, Вы писали:хотелось бы видеть расшифровку картотек.А то висит а от кого за что непонятно. ...
Что Сбербанк ответил «Клерку» и бухгалтерам о новости про новый интерфейс «Сбербанк Бизнес Онлайн»
Энергия мысли
room111
Я правильно понимаю, что если с выручки будет налог, ТСЖ включит его в коммуналку, мы коммуналку ...
ФНС против ТСЖ. Кто кого? Если победят фискалы, жильцам придется раскошелиться
Клерк
msneg
Аноним, Вы писали:Снеговская, закрой свой рот! Из тебя журналистка, как из осла машинистка. Чо ты...
Расчетные листки по зарплате: кому и в какой форме и что будет за невыдачу
Аноним
А у нас качество обслуживания в налоговой оценивается так: стоит сотрудник, который помогает брат...
Налогоплательщики ставят налоговикам оценку «отлично»
Аноним
Снеговская, закрой свой рот! Из тебя журналистка, как из осла машинистка. Чо ты лепишь горбатого,...
Расчетные листки по зарплате: кому и в какой форме и что будет за невыдачу
Клерк
behappy25
medyza, Вы писали:бух2007, Вы писали: все также-вручную набираем,подтверждаем,грузим ....по крайн...
Что Сбербанк ответил «Клерку» и бухгалтерам о новости про новый интерфейс «Сбербанк Бизнес Онлайн»