20% ИП не сдают декларации. Им грозят взносы в максимальном размере

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Процент неотчитывающихся предпринимателей достаточно высок - около 20% от общего количества зарегистрированных ИП, отметили налоговики Тверской области. При этом, как правило, нарушения закона в части непредставления отчетности эта категория совершает в силу незнания, забывчивости, а также в связи с неосуществлением деятельности.

Если ранее за непредставление налоговой декларации такому налогоплательщику грозил штраф в сумме 1 000 рублей по ст. 119 НК РФ, в 2014 - 2016 гг. в дополнение к штрафу появилась обязанность по уплате страховых взносов в сумме более 148 000 рублей в год.

Предприниматели, не представившие в налоговый орган отчетность, будут уплачивать страховые взносы в ПФР, исходя из расчета по формуле: восьмикратный МРОТ, умноженный на тариф страховых взносов (26%) и увеличенный в 12 раз. Такой предприниматель сразу получит требование на уплату за 2016 год, и через какое-то время начинается взыскание службой судебных приставов.

Если предприниматель перестал осуществлять предпринимательскую деятельность и по этой либо какой-то иной причине не отчитывается в налоговые органы, необходимо задуматься о целесообразности наличия статуса ИП, советует региональное УФНС. Необходимо предоставить налоговую отчетность и подать заявление в налоговый орган о прекращении предпринимательской деятельности.