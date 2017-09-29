Обязательность применения ККТ предложили отложить на год. Но не для всех

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Депутат Рифат Шайхутдиинов внес в Госдуму законопроект, которым предлагает отодвинуть на год обязанность применения ККТ для некоторых категорий организаций и ИП.

Поправки предложено внести в статью 7 закона 290-ФЗ в седьмую, восьмую, девятую и одиннадцатую части: слова «до 1 июля 2018 года» заменить словами «до 1 июля 2019 года».

В указанных статьях речь идет о тех, кто не обязан был применять ККТ до вступления в силу закона 290-ФЗ, о плательщиках ЕНВД и ПСН, об организациях и ИП, оказывающих услуги населению и применяющих БСО, а также о владельцах торговых автоматов.

Необходимость поправок депутат обосновывает тремя причинами: дефицитом фискальных накопителей, неготовностью малого бизнеса нести дополнительные затраты и недостаточная квалификация персонала.

Шансы на принятие этого закона минимальны. Несмотря на то, что неделю назад Президент Владимир Путин согласился с тем, что можно было бы и сдвинуть сроки обязательного применения ККТ.