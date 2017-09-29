Стали известны предельные базы для исчисления страховых взносов в следующем году
29.09.17 08:37
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Опубликован проект постановления Правительства, утверждающего предельные величины базы для исчисления страховых взносов на 2018 год.
Минфин предлагает установить следующие значения:
- на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 815 000 рублей;
- на обязательное пенсионное страхование 1 021 000 рублей.
Предельной величины для взносов на медстрахование законом сейчас не установлено.