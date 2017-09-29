Стали известны предельные базы для исчисления страховых взносов в следующем году

Аноним А ведь обратите внимание. Новый интерфейс меняется каждый день, становится удобнее, хоть и по чут... Что Сбербанк ответил «Клерку» и бухгалтерам о новости про новый интерфейс «Сбербанк Бизнес Онлайн»

Аноним тогда людишки сами будут за "рис" работать В СССР мы это уже проходили. Государство делало ... Почему сейчас даже переговоры с контрагентом могут привести к претензиям ИФНС: новые правила налоговой выгоды

Аноним ДОброе утро! подскажите как уменьшить налог на фиксированный взнос за ИП, взнос уплачен во третье... УСН плюс ЕНВД минус фиксированные взносы

Аноним так ввели же субсидиарную ответственность руководителя юрлица, при чем тут отсутствие механизма в... Налоговой уголовки станет больше

Захарыч У Росреестра, кстати, имеется большое количество ошибок и опечаток при передаче сведений в налого... Для налога на имущество физлиц важна дата регистрации объекта в ЕГРН

Галина1977 А мы будем сделить за ними и обсуждать. Вы имели ввиду "следить"? )))) Новый классный раздел на «Клерке». Оставляйте свои мнения

Аноним К сожалению,всё это дело времени.Ведь где-то же информация собирается, а потом сразу вся в конце ... Отчетность за 9 месяцев сверят с данными онлайн-ККТ. Как налоговики проверяют новые кассы

Аноним Я получила внж в иваново а работаю в млскве должен ли работодатель сделать мне регистрацию и како... Иностранцы с видом на жительство оформляются на работу в том же порядке, что и граждане РФ

Аноним При приеме женщин на работу предлагаю составлять трудовой договор с пунктом : В случае моей берем... Чтобы получить от ФСС пособие, работодатель должен принести то, не знаю что

Аноним В правительстве сидят не самодуры, они все прекрасно понимают - что и для чего они делают, и все ... Почему сейчас даже переговоры с контрагентом могут привести к претензиям ИФНС: новые правила налоговой выгоды

Аноним У нас была проверка, налоговики сказали, что доступа к онлайн-кассам у них пока нет. Так что вряд... Отчетность за 9 месяцев сверят с данными онлайн-ККТ. Как налоговики проверяют новые кассы

Аноним Наш Минфин считает что ТСЖ/УК перепродаёт коммунальные ресурсы считает, т.к. ТСЖ такие дог... ФНС против ТСЖ. Кто кого? Если победят фискалы, жильцам придется раскошелиться

Аноним Будет как в Германии.Там нельзя просто перевести на карту деньги,даже если это и подарок!Лю... Как будут отслеживать поступления на ваши пластиковые карты: платежи физлиц под прицелом

Аноним Над.К, Вы писали:ksehome, Вы обязаны были до 1 июля 2017 года выдавать кассовые чеки? Нет? Н... При безналичных электронных расчетах применять ККТ нужно с 1 июля 2018

Аноним yante, Вы писали: Прикольно будет, если эту инфу собирают коммерческие структуры, чтобы ею ... Отчетность за 9 месяцев сверят с данными онлайн-ККТ. Как налоговики проверяют новые кассы

Аноним Не понимаю этой ситуации. Да, беременная, да, работает. Вы - Фонд соцстрахования, а не следственн... Чтобы получить от ФСС пособие, работодатель должен принести то, не знаю что

Аноним Значит теперь нужно нанимать специального сотрудника , который будет снимать на видео весь рабочи... Чтобы получить от ФСС пособие, работодатель должен принести то, не знаю что

Аноним Да, бухгалтерам во все времена было чем заняться) Спасибо за подробности о советском БУ! Как вели учет и заполняли декларации раньше: ностальгический обзор «Клерка». Сейчас лучше?

Аноним А как быть с требованием к фирме о предоставлении сканов паспортов? Кто оформляет фирмы-однодневки на свое имя

Аноним Они из бухгалтеров уже роботов сделали, в отпуск сходить нормально нельзя. «Ночной бухгалтер». Когда бухгалтеру станет легче? Массовые закрытия счетов в банках и налоговые планы Минфина

Над.К ksehome, Вы обязаны были до 1 июля 2017 года выдавать кассовые чеки? Нет? Ну значит до 1 июл... При безналичных электронных расчетах применять ККТ нужно с 1 июля 2018

Над.К Вам такого юриста предоставят, что вас же и упекут надолго. Вы о чем? Новости касаются гр... Обязательное юробразование для представителей в суде: мнения юристов

Аноним "Нужно снижать количество проверок" - ВВП. Чет его не слушаются, что странно, на выборы в Ю... Налоговой уголовки станет больше

Аноним Да всем плевать видно. У меня половина контрагентов в контур фокусе показывает недобросовестными ... Налоговики просят подать заявление, чтобы детализировать адрес

msneg Аноним, Вы писали:Господа редакторы! Вы отслеживали свои публикации. Переврали тарифы всего-то в ... Свидетельство о праве на наследство