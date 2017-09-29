Как в 6-НДФЛ отражать премию за производственные результаты

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Датой фактического получения дохода в виде премии, относящейся к оплате труда и выплачиваемой организацией своим работникам за производственные результаты, признается последний день месяца, за который налогоплательщику начислен доход.

Например, доход в виде премии за производственные результаты за февраль 2017 года на основании приказа от 31.03.2017 работнику выплачен 28.04.2017, следовательно, датой фактического получения данного дохода признается 28.02.2017.

В разделе 2 расчета по форме 6-НДФЛ за соответствующий отчетный период отражаются те операции, которые произведены за последние три месяца этого периода.

Если налоговый агент производит операцию в одном периоде, а завершает ее в другом, то данная операция отражается в расчете по форме 6-НДФЛ за тот период, в котором завершена. Операция считается завершенной в периоде, в котором наступает срок перечисления налога.

Таким образом, поскольку работнику доход в виде премии за производственные результаты по итогам работы за февраль 2017 года на основании соответствующего приказа выплачен 28.04.2017, то данная операция отражается в расчете по форме 6-НДФЛ за первый квартал 2017 года по строкам 020, 040, 060. По строке 070 данная операция отражается в расчете по форме 6-НДФЛ за полугодие 2017 года.

При этом в разделе 2 данная операция отражается в расчете по форме 6-НДФЛ за полугодие 2017 года следующим образом:

по строке 100 указывается 28.02.2017;

по строке 110 - 28.04.2017;

по строке 120 - 02.05.2017;

по строкам 130, 140 - соответствующие суммовые показатели.

Такие разъяснения дает ФНС в письме № БС-4-11/18391 от 14.09.2017.