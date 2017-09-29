Налоговому должнику не удалось скрыть от ИФНС квартиру

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Некоторые граждане пытаются использовать банкротство, чтобы избавиться от долгов, при этом скрыть имущество от кредиторов, посетовали в УФНС по Кировской области.

Так, гражданин К., находясь в процедуре банкротства, подарил принадлежащие ему квартиру и коммерческую недвижимость родственникам при наличии задолженности по налогам. В рамках закона о банкротстве кредиторам дано право на обжалование незаконных сделок, совершенных должником, в том числе направленных на вывод имущества. Налоговый орган, как кредитор, установив факт дарения имущества, обратился в арбитражный суд, который признал сделку незаконной. Имущество было возвращено должнику для расчета с налоговым органом, после чего задолженность перед бюджетом была погашена, и процедура банкротства прекращена.

УФНС напоминает, что при завершении процедуры банкротства в случаях, если должник был уличен в неправомерных действиях при банкротстве (например, скрыл, уничтожил свое имущество), а также если требования неразрывно связаны с личностью должника (например, возникла обязанность заплатить причинённые убытки), освобождение гражданина от исполнения обязательств перед кредиторами не допускается.



Кроме того, действия по незаконному отчуждению имущества могут содержать признаки составов преступлений, предусмотренных УК РФ.

Вместе с тем, законодательством предусмотрены варианты выхода должника из финансового кризиса. Это возможность утверждения плана реструктуризации долгов, заключение мирового соглашения должника с его кредиторами, которые дают рассрочку по уплате задолженности. Данные варианты направлены на соблюдение баланса интересов и должника, и кредиторов.