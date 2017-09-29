Банк заблокировал счет физлица и требует объяснить, откуда деньги

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Один из пользователей Facebook сообщил, что Сбербанк заблокировал его счет, оформленный на физлицо. Банк, ссылаясь на 115-ФЗ, требует от клиента письменных пояснений по поводу движений по счету за последние 3 месяца. Гражданин должен объяснить банку финансовый смысл своих операций.

Сегодня Сбербанк предложил мне в безальтернативной форме письменно пояснить и бумажно закрепить все транзакции за 3 месяца.

Оператор колл-центра предложил направить свой вопрос в почту, приложив номер карты, и все паспортные данные.

На вопрос о ФЗ "обработка и хранение перс данных" при таком способе общения, она ответила "ну не отправляйте. Приезжайте в банк и узнавайте все так".

Или предложила мне отправить обращение через личный кабинет, доступ в который они предварительно заблокировали.

Это такой тонкий троллинг? Или аджайл и бигдата в действии.

- Александр Томченко

В комментариях к этому посту пользователи с сожалением констатировали, что банки взялись за физлиц с их повседневными тратами. «Теперь по безналу и носки купить не моги, дабы на тебя не обрушился праведный гнев банкиров», - иронично замечают комментаторы.

Между тем некоторые участники обсуждения справедливости ради отмечают, что для возмущения финмониторинга банка, очевидно, были основания – например, многочисленные переводы на карты других физлиц. На это автор сообщения ответил, что переводы членам семьи – это его личное дело, а не преступление.

Напомним, ранее мы писали о жалобах клиентов банков, которым блокировали карты из-за слишком большой зарплаты. Банкиры считают, что это подозрительно и относят такие операции к числу сомнительных.