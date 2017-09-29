Клерк.Ру
 
0
0

Банк заблокировал счет физлица и требует объяснить, откуда деньги

29.09.17 13:29
9

Один из пользователей Facebook сообщил, что Сбербанк заблокировал его счет, оформленный на физлицо. Банк, ссылаясь на 115-ФЗ, требует от клиента письменных пояснений по поводу движений по счету за последние 3 месяца. Гражданин должен объяснить банку финансовый смысл своих операций.

Сегодня Сбербанк предложил мне в безальтернативной форме письменно пояснить и бумажно закрепить все транзакции за 3 месяца.
Оператор колл-центра предложил направить свой вопрос в почту, приложив номер карты, и все паспортные данные.
На вопрос о ФЗ "обработка и хранение перс данных" при таком способе общения, она ответила "ну не отправляйте. Приезжайте в банк и узнавайте все так".
Или предложила мне отправить обращение через личный кабинет, доступ в который они предварительно заблокировали.
Это такой тонкий троллинг? Или аджайл и бигдата в действии.
- Александр Томченко

Фото Александра Томченко.

В комментариях к этому посту пользователи с сожалением констатировали, что банки взялись за физлиц с их повседневными тратами. «Теперь по безналу и носки купить не моги, дабы на тебя не обрушился праведный гнев банкиров», - иронично замечают комментаторы.

Между тем некоторые участники обсуждения справедливости ради отмечают, что для возмущения финмониторинга банка, очевидно, были основания – например, многочисленные переводы на карты других физлиц. На это автор сообщения ответил, что переводы членам семьи – это его личное дело, а не преступление.

Напомним, ранее мы писали о жалобах клиентов банков, которым блокировали карты из-за слишком большой зарплаты. Банкиры считают, что это подозрительно и относят такие операции к числу сомнительных.

Стань экспертом

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

Все статьи источника


Мнения
 
Люди которым это нравится
Бухгалтеру
 
Банки стали подозревать в легализации преступных доходов даже совсем новые компании. Что делать?
 
Бухгалтеру
 
Банки начали блокировать зарплатные карты из-за больших переводов от работодателей
 

»
Мнения 75
Аноним
По сказанному и действуйте. Не нуждаетесь в помощи, обращайтесь к юристам, за отдельную плату :-(...
ПФР: оформить пенсию можно через работодателя, как во времена СССР
Аноним
Действительно, во многих странах юристы, представляющие интересы в суде, так называемые судебные ...
Обязательное юробразование для представителей в суде: мнения юристов
Аноним
А как же выступление по ТВ какого-то высокопоставленного налоговика, который сказал, что анализ у...
Отчетность за 9 месяцев сверят с данными онлайн-ККТ. Как налоговики проверяют новые кассы
Аноним
А если размещать расчетный листок на внутреннем корпоративном сайте предприятия, будет ли это над...
Расчетные листки по зарплате: кому и в какой форме и что будет за невыдачу
Аноним
К новому интерфейсу уже привыкла. Но при попытке добавить в справочник нового контрагента из плат...
Что Сбербанк ответил «Клерку» и бухгалтерам о новости про новый интерфейс «Сбербанк Бизнес Онлайн»
Аноним
Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:У меня такая же проблема, я ИП без сотрудников. Образовалась ...
ФНС не может самостоятельно исправить неверное сальдо по взносам, переданное ПФР и ФСС
Аноним
поправьте, если не правь. В проверочных программах типа ЧекПСН и т.д. и т.п. файл не проходил про...
Загадочный ПФР: отчет принят, но он не принят. Штраф 500 руб. за одну букву
<b>Модератор</b>
Над.К
-эту сумму я могу вычесть при расчете ЕНВД и так же вычесть при рачете УСН?  Да. Впрочем, р...
УСН плюс ЕНВД минус фиксированные взносы
<b>Модератор</b>
Над.К
Изображать бурную деятельность умеют не только в верхах, но и в низах )) 
Обязательное юробразование для представителей в суде: мнения юристов
Клерк
Александр7272
 считает, т.к. ТСЖ такие договора заключает. Если бы заключали агентские договора, никто бы ...
ФНС против ТСЖ. Кто кого? Если победят фискалы, жильцам придется раскошелиться
Аноним
и понятно, что медработник не проводит осмотр ежедневно, а просто по договору в 5000 руб. в месяц...
Путевые листы: правила заполнения и новые бланки 2017 года
Клерк
alethena
В ПФР будто есть специальный сотрудник, который целыми днями придумывает, какими еще путями содра...
Загадочный ПФР: отчет принят, но он не принят. Штраф 500 руб. за одну букву
Клерк
natalisa51
Лучше конечно ,здесь упражняться....Мы все в соцсетях возмущаемся, а депутаты  голову в песо...
Обязательное юробразование для представителей в суде: мнения юристов
Аноним
Над.К, Вы писали: так понимаю,что я могу уменьшить в полном размере -там где нет сотрудников &nbs...
УСН плюс ЕНВД минус фиксированные взносы
<b>Модератор</b>
Над.К
Старый ворчун, нет, конечно. Будет команда, будет и принятый закон, а КС найдет как состыков...
Обязательное юробразование для представителей в суде: мнения юристов
Аноним
А у меня 15 лет в пожарной охране не вошли в трудовой стаж т.к. ни МВД ни МЧС не платят в пенсион...
ПФР: серая зарплата может лишить вас половины пенсии
Аноним
Для 1С новые формы доступны тут: https://v8PRO.ru/sf2017
Образец заполнения счета-фактуры с 1 октября 2017 года
Клерк
Старый ворчун
Над.К, Вы писали: Я что там одна такая.... "Там" есть люди, которые аргументированнее дадут отз...
Обязательное юробразование для представителей в суде: мнения юристов
<b>Модератор</b>
Над.К
И ещё ,там есть люди, которые лоббируют те или иные проекты  Угу и поэтом письма Володину о...
Обязательное юробразование для представителей в суде: мнения юристов
Клерк
Kalita
У кого-то ностальгия???  ностальгия по 1989-91, в 90-м- налог на прибыль 25%, налог на трудо...
Как вели учет и заполняли декларации раньше: ностальгический обзор «Клерка». Сейчас лучше?
Клерк
Жемчужинка
Очень сильно отвлекает мельтешение на заднем фоне.  Соглашусь на все 100%, отвлекает, надо ч...
Оцените первое бухгалтерское телевидение. Нам не нравится. А вам?
Аноним
Вам нужен кредит, чтобы расплатиться с вашими счетами или начать новый бизнес, а затем больше н...
Новые правила исчисления срока исковой давности
<b>Модератор</b>
Над.К
так понимаю,что я могу уменьшить в полном размере -там где нет сотрудников  Нет, это не так...
УСН плюс ЕНВД минус фиксированные взносы
Аноним
Обязательно судиться!!! Необходимо, чтобы сложилась человеческая, здравая судебная практика.
Загадочный ПФР: отчет принят, но он не принят. Штраф 500 руб. за одну букву
Аноним
Они и одну-то пенсию давно хотят отнять...
Стали известны предельные значения для страховых взносов в 2018 году
Клерк
уставший бухгалтер
Первая половина 90-х годов.Налог на прибыль -34 % (самая первая ставка была 38%, потом 36%); нало...
Как вели учет и заполняли декларации раньше: ностальгический обзор «Клерка». Сейчас лучше?
Аноним
смешно. а если водитель-ип выезжает в 3 часа ночи, кто ему медосмотр и техосмотр поставит? А есол...
Путевые листы: правила заполнения и новые бланки 2017 года
Аноним
ЦБ желает контролировать все денежные средства граждан, чтобы в любой момент можно было обобрать ...
Центробанк создал сайт по финансовой грамотности
Клерк
ti605
Аноним, Вы писали:Очевидно для ФСС беременная женщина - это само по себе подозрительно... Специал...
Чтобы получить от ФСС пособие, работодатель должен принести то, не знаю что
Клерк
natalisa51
Над.К, Вы писали: Я что там одна такая.... "Там" есть люди, которые аргументированнее дадут отз...
Обязательное юробразование для представителей в суде: мнения юристов
Аноним
Пенсионер владеет нежилым помещением и сдаёт его в аренду как ИП на УСН, может ли он не платить н...
Недвижимость индивидуального предпринимателя: регистрация права собственности
Аноним
Только пределы раздельные для предпринимательских доходов и зарплаты... А 2 пенсии никто платить ...
Стали известны предельные значения для страховых взносов в 2018 году
Аноним
Яничка, Вы писали:Те кто принимает беременных на работу, 90% это делается специально, для своих р...
Чтобы получить от ФСС пособие, работодатель должен принести то, не знаю что