Кто сможет получать зарплату в иностранной валюте

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Правительством одобрены законопроекты о внесении изменений в ТК и закон о валютном регулировании.

Законопроекты направлены на обеспечение возможности получения отдельными категориями российских граждан, проживающими за пределами России, заработной платы и других выплат, связанных с выполнением ими за рубежом трудовых обязанностей, в иностранной валюте, сообщается на сайте Правительства.

Предусматривается также возможность получения дипломатическими работниками и гражданами, которые направлены на работу за границу федеральными органами исполнительной власти, заработной платы и других выплат в иностранной валюте на счета, открытые в банках на территории России.

В соответствии с действующим законодательством эти категории российских граждан и сейчас имеют право получать на свои счета за рубежом иностранную валюту. Законопроектами предусматривается возможность получения ими таких выплат на российские счета.