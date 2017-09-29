Клерк.Ру
 
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Кто сможет получать зарплату в иностранной валюте

29.09.17 16:19
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Правительством одобрены законопроекты о внесении изменений в ТК и закон о валютном регулировании.

Законопроекты направлены на обеспечение возможности получения отдельными категориями российских граждан, проживающими за пределами России, заработной платы и других выплат, связанных с выполнением ими за рубежом трудовых обязанностей, в иностранной валюте, сообщается на сайте Правительства.

Предусматривается также возможность получения дипломатическими работниками и гражданами, которые направлены на работу за границу федеральными органами исполнительной власти, заработной платы и других выплат в иностранной валюте на счета, открытые в банках на территории России.

В соответствии с действующим законодательством эти категории российских граждан и сейчас имеют право получать на свои счета за рубежом иностранную валюту. Законопроектами предусматривается возможность получения ими таких выплат на российские счета.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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hub
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