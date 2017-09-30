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Стал известен размер фиксированных взносов ИП на 2018 год

30.09.17 00:03
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Правительство внесло в Госдуму законопроект, вносящий поправки в Налоговый кодекс. Среди них есть и правки в главу по страховым взносам, касающиеся индивидуальных предпринимателей.

Взносы «отвяжут» от МРОТ, как и было обещано. Но радоваться рано. Устанавливать размер фиксированной части взносов будут ежегодно, постановлением Правительства. Годовая сумма взносов должна обеспечивать предпринимателю минимум 1 балл индивидуального пенсионного коэффициента.

На 2018 год фиксированная часть страховых пенсионных взносов будет установлена самим законом и составит 26 545 рублей в год (т.е. рассчитана исходя из суммы 8 508 рублей в месяц), на медстрахование надо будет уплатить 5 840 рублей. По взносам виде 1% с доходов свыше 300 тыс.рублей никаких изменений не предусмотрено.

Размер МРОТ с 1 января 2018 года составит 9 489 рублей. Законопроект о его повышении также внесен в Госдуму.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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<b>Модератор</b>
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