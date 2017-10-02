При досрочном прекращении договора на ведение ИИС надо заплатить НДФЛ

0

Минфин разъяснил вопрос уплаты НДФЛ при получении дохода по ценным бумагам, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете, в случае прекращения договора на ведение ИИС в связи с банкротством организации - эмитента ценных бумаг.

В письме № 03-04-05/5803 от 08.09.2017 сообщается, что в соответствии с пп. 4 п. 3 и пп.1 п. 4 статьи 219.1 НК в случае прекращения договора на ведение ИИС до истечения трех лет с даты заключения налогоплательщиком договора (за исключением случая расторжения договора по причинам, не зависящим от воли сторон) без перевода всех активов, учитываемых на этом ИИС, на другой ИИС, открытый тому же лицу, сумма налога, не уплаченная налогоплательщиком в бюджет в связи с применением налоговых вычетов, предусмотренных подпунктом 2 пункта 1 указанной статьи, подлежит восстановлению и уплате в бюджет в установленном порядке с взысканием с налогоплательщика соответствующих сумм пеней.

Пунктом 3 статьи 10.2-1 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ предусмотрено, что физлицо вправе потребовать возврата учтенных на его ИИС денежных средств и ценных бумаг или их передачи другому профучастнику рынка ценных бумаг, с которым заключен договор на ведение ИИС. При этом возврат клиенту денежных средств и ценных бумаг, учтенных на его ИИС, или их передача другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг без прекращения договора на ведение ИИС не допускается.

Таким образом, в случае если физлицо требует возврата учтенных на его ИИС ценных бумаг, вследствие чего прекращается договор на ведение ИИС, до истечения трех лет с даты заключения такого договора, сумма налога, не уплаченная налогоплательщиком в бюджет в связи с применением налоговых вычетов, предусмотренных подпунктом 2 пункта 1 статьи 219.1 НК, подлежит восстановлению и уплате в бюджет в установленном порядке с взысканием соответствующих сумм пеней.