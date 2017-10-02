Куда платить налог на имущество за неотделимые улучшения в «обособке»

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Если на арендованном объекте недвижимого имущества по местонахождению обособленного подразделения, не имеющего отдельного баланса, организацией произведены капвложения в этот объект, то налог на имущество в отношении улучшений уплачивается и налоговая декларация (расчеты) представляется по месту нахождения организации (месту госрегистрации).

Такой вывод содержится в письме Минфина № 03-05-05-01/57901 от 08.09.2017.

Произведенные арендатором капвложения в арендованный объект ОС (стоимость улучшений арендованного имущества) учитываются арендатором до их выбытия в качестве основных средств и до этого момента облагаются налогом на имущество.

При этом уплата налога (авансовых платежей) и представление декларации (расчетов) по месту нахождения обособленного подразделения, не имеющего отдельного баланса, не предусмотрены.