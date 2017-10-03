Как определить тип транспорта для расчета налога

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Налоговые органы не наделены правом самостоятельно определять тип и категорию транспортного средства, в связи с чем при исчислении суммы транспортного налога, ставка должна применяться исключительно на основании и в соответствии с данными о типе и категории автомобиля, представленными подразделением ГИБДД. Об этом напомнил Минфин в письме № 03-05-06-04/57907 от 08.09.2017.

В ПТС, в том числе, указывается категория (A, B, C, D, прицеп). К транспортным средствам категории «B» (по классификации Конвенции о дорожном движении) относятся как механические транспортные средства для перевозки пассажиров, имеющие не менее четырех колес и не более восьми мест для сидения (кроме места водителя) (легковые), так и механические транспортные средства для перевозки грузов, максимальная масса которых не более 3,5 тонны (грузовые).

Следовательно, указание в ПТС категории «B» не свидетельствует о том, что транспортное средство относится к легковым либо к грузовым транспортным средствам.

В третьей строке «Наименование (тип ТС)» ПТС указывается характеристика транспортного средства, определяемая его конструкторскими особенностями, назначением и приведенная в Одобрении типа транспортного средства, например: «Легковой», «Автобус», «Грузовой - самосвал, фургон, цементовоз, кран» и т.п.

Что касается транспортного средства ГАЗ 22171, то по информации ГИБДД данному автомобилю присвоено наименование типа ТС «Автобусы».