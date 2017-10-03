Как получить имущественный вычет по НДФЛ в середине года

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При обращении к работодателю за имущественным вычетом не с первого месяца календарного года удержанный ранее НДФЛ вернут по заявлению.

Имущественные налоговые вычеты, предусмотренные подпунктами 3 и 4 пункта 1 статьи 220 НК, могут быть предоставлены налогоплательщику до окончания налогового периода при его обращении с письменным заявлением к работодателю - налоговому агенту при условии получения в УФНС уведомления.

При обращении физлица к работодателю с заявлением о предоставлении имущественного налогового вычета не в первом, а в одном из последующих месяцев календарного года налог исчисляется за весь истекший с начала года период с применением имущественного налогового вычета.

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-04-05/56959 от 05.09.2017.

Разница между суммой налога, исчисленной и удержанной до предоставления имущественного вычета, и суммой налога, определенной в том месяце, в котором от работника поступило заявление о предоставлении вычета, образует сумму налога, перечисленную в бюджет излишне.

На основании пункта 1 статьи 231 НК излишне удержанная налоговым агентом из дохода налогоплательщика сумма налога подлежит возврату налоговым агентом на основании письменного заявления работника.