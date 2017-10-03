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Как заполнить декларацию по налогу на имущество: разъяснения налоговиков

03.10.17 15:47
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Строка с кодом 030 (инвентарный номер) раздела 2.1 декларации по налогу на имущество заполняется в случае отсутствия информации по строке с кодом 010 (кадастровый номер) или строке с кодом 020 (условный номер). Такие разъяснения дает ФНС в письме № БС-4-21/17595@ от 05.09.2017.

По строке с кодом 040 «Код ОКОФ» раздела 2.1 формы налоговой декларации указывается код объекта недвижимого имущества в соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов.

Предусмотренный формат заполнения строки с кодом 040 раздела 2.1 имеет 12 разрядов (XXX.XX.XX.XX.XXX).

При этом заполнение полей налоговой декларации значениями текстовых, числовых, кодовых показателей осуществляется слева направо начиная с первого (левого) знакоместа.

Если для указания какого-либо показателя не требуется заполнения всех знакомест соответствующего поля, в незаполненных знакоместах в правой части поля проставляется прочерк.

Учитывая изложенное, в случае заполнения раздела 2.1 налоговой декларации в отношении основных средств, кодирование которых было осуществлено девятизначными кодами по Классификатору ОК 013-94, рекомендуется заполнять строки с кодами 040 с учетом вышеназванных положений, без учета разделителей в виде точек.

По строке с кодом 270 раздела 2 декларации отражается остаточная стоимость всех учтенных на балансе ОС по состоянию на 31 декабря налогового периода, за исключением остаточной стоимости имущества, не облагаемого налогом по подпунктам 1 - 7 пункта 4 статьи 374 НК.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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<b>Модератор</b>
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ibs_rnd
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Аноним
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