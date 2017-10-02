УПД можно дополнить необходимыми показателями

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В УПД можно вносить изменения, пояснили налоговики.

Форма УПД, рекомендованная к применению письмом ФНС России от 21.10.2013 N ММВ-20-3/96@, используется одновременно в целях исчисления налога на прибыль и расчетах по НДС.

При этом вышеназванное письмо ФНС не является нормативным правовым актом, не изменяет и не дополняет федеральное законодательство и не содержит исчерпывающего перечня показателей, которые могут фиксироваться сторонами при оформлении операций передачи товаров (работ, услуг), имущественных прав, и не ограничивает права хозяйствующих субъектов на использование иных соответствующих условиям статьи 9 Закона N 402-ФЗ форм первичных учетных документов и формы счета-фактуры, установленной постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137.

Таким образом, налогоплательщики могут использовать приведенный в вышеуказанном письме ФНС образец формы документа, объединяющей в себе форму счета-фактуры и информацию первичного учетного документа, самостоятельно дополняя его показателями, в том числе необходимыми для выполнения требований, установленных статьей 169 НК и Правилами заполнения счета-фактуры, применяемого при расчетах по налогу на добавленную стоимость, утвержденными постановлением Правительства РФ N 1137.

Такие разъяснения дает ФНС в письме № ЕД-4-15/18322 от 14.09.2017.