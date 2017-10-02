Клерк.Ру
 
0
0

УПД можно дополнить необходимыми показателями

02.10.17 07:03
18

В УПД можно вносить изменения, пояснили налоговики.

Форма УПД, рекомендованная к применению письмом ФНС России от 21.10.2013 N ММВ-20-3/96@, используется одновременно в целях исчисления налога на прибыль и расчетах по НДС.

При этом вышеназванное письмо ФНС не является нормативным правовым актом, не изменяет и не дополняет федеральное законодательство и не содержит исчерпывающего перечня показателей, которые могут фиксироваться сторонами при оформлении операций передачи товаров (работ, услуг), имущественных прав, и не ограничивает права хозяйствующих субъектов на использование иных соответствующих условиям статьи 9 Закона N 402-ФЗ форм первичных учетных документов и формы счета-фактуры, установленной постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137.

 Таким образом, налогоплательщики могут использовать приведенный в вышеуказанном письме ФНС образец формы документа, объединяющей в себе форму счета-фактуры и информацию первичного учетного документа, самостоятельно дополняя его показателями, в том числе необходимыми для выполнения требований, установленных статьей 169 НК и Правилами заполнения счета-фактуры, применяемого при расчетах по налогу на добавленную стоимость, утвержденными постановлением Правительства РФ N 1137.

Такие разъяснения дает ФНС в письме № ЕД-4-15/18322 от 14.09.2017.

Стань экспертом

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

Все статьи источника


Мнения
 
Люди которым это нравится
Семинары по теме «НДС (Налог на добавленную стоимость)»
Бухгалтерские новости
 
Как заполнять корректировочные счета-фактуры, если их несколько
 
Бухгалтерские новости
 
УПД более популярен, чем счет-фактура
 
Бухгалтеру
 
Электронный УПД вместо комплекта документов: что изменилось с 1 июля 2017
 
Бухгалтерские новости
 
При оформлении УПД необходимо учитывать специфику документа
 

Посетить семинар по теме «НДС (Налог на добавленную стоимость)»

Все семинары по теме НДС (Налог на добавленную стоимость)
»
Мнения 8
Аноним
Над.К, Вы писали:А можно поподробнее , если было у вас такое дело...  Если у вас переплата п...
ИФНС незаконно списала со счета ИП 139 тыс. рублей из-за неверно переданных данных из ПФР
Аноним
Вот только счета храню в отдельной папке, не засоряю ими расчетные счета. Люблю, когда каждое наи...
Счет на оплату: хранить или выкинуть
Аноним
Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:Храню обязательно. Через год-другой может оказаться, что в на...
Счет на оплату: хранить или выкинуть
Аноним
KateK, Вы писали:Аноним, из Новосибирскаесть возможность поднять счет и узнать, чья сторона ...
Счет на оплату: хранить или выкинуть
ИП 6%
Izem
Над.К, Вы писали:Izem, но посчитали Вы действительно странно )) Хотя и суммы сходятся, но сч...
Стал известен размер фиксированных взносов ИП на 2018 год
ИП 6%
Izem
Аноним, Вы писали:Кого выбирает то и получаете .Коммунистов надо выбирать, быстро эту воровскую в...
Стал известен размер фиксированных взносов ИП на 2018 год
Аноним
Что такое наличие нестраховых периодов до 2015г.
ПФР предлагает новый способ обращения за перерасчетом пенсии
Аноним
Аноним, Вы писали:Храню обязательно. Через год-другой может оказаться, что в назначении платежа в...
Счет на оплату: хранить или выкинуть
<b>Модератор</b>
Над.К
А причем тут счета, выставленные на оплату поставщикам? )
Счет на оплату: хранить или выкинуть
Аноним
Чаи  цельный день гоняем и из вредности всех работников заставляем ждать справки и консульти...
«Клерк» собирает мифы о бухгалтерах. Чтобы их развеять
Аноним
Храню три года .Решения судов,всю жизнь. В 2004 г.я открыла  ИП  и вовремя не встала &n...
Счет на оплату: хранить или выкинуть
Аноним
О людях они думают- а как же:)) в таком случае  могли бы обязать участковых проверять подозр...
Поправки в законодательство парализуют рынок аренды жилья
Клерк
Елена_N
Аноним, Вы писали:Кого выбирает то и получаете .Коммунистов надо выбирать, быстро эту воровскую в...
Стал известен размер фиксированных взносов ИП на 2018 год
<b>Модератор</b>
Над.К
А можно поподробнее , если было у вас такое дело...  Если у вас переплата по взносам за пери...
ИФНС незаконно списала со счета ИП 139 тыс. рублей из-за неверно переданных данных из ПФР
<b>Модератор</b>
Над.К
и прекрасно понимаете почему ценик здесь дороже, также как понимаете против кого вводятся эти ог...
Правительство предложило обложить пошлиной интернет-покупки дороже 20 евро
Аноним
Абсолютно неграмотная статья. Масса ошибок. И стилистика речи совершено не соответствует деловой ...
15 рекомендаций, как избежать блокировки счета
Аноним
Народ, что  у вас с мозгами??? Одна семейка подмяла под себя весь ритейл электроники в стран...
Правительство предложило обложить пошлиной интернет-покупки дороже 20 евро
Аноним
ЕНВД шникам они вообще не нужны,налоги с квадратного метра, а кассы ,что бы видеть выручки в меся...
Обязанность по онлайн-ККТ могут отложить на год. Для кого?
Аноним
Аноним, Вы писали:Попала в такую же ситуацию - деньги со счета снимают, налоговая кивает на ПФР, ...
ИФНС незаконно списала со счета ИП 139 тыс. рублей из-за неверно переданных данных из ПФР
Клерк
Дмитрий Разуваев
[b]Старый ворчун[/b], железняка аналогов не имеет? Здесь не продаётся? Продаётся, но дороже? Вы ж...
Правительство предложило обложить пошлиной интернет-покупки дороже 20 евро
Аноним
Кого выбирает то и получаете .Коммунистов надо выбирать, быстро эту воровскую власть определят ку...
Стал известен размер фиксированных взносов ИП на 2018 год
<b>Модератор</b>
Над.К
Начал подозревать, что водитель заправляется левым топливом и потом мне подгоняет левые чеки, ко...
Проверка кассового чека на сайте ФНС: подробная инструкция
<b>Модератор</b>
Над.К
Аргументы опровергающие позицию автора не прозвучали. Т.е. прямая отсылка к Налоговому кодексу д...
Что скрывают налоговые юристы от предпринимателей. Региональные законы о налогах — фикция?
Аноним
Старый ворчун, Вы писали:Дмитрий Разуваев, Вы писали:[b]Старый ворчун[/b], ну даже если вы купите...
Правительство предложило обложить пошлиной интернет-покупки дороже 20 евро
Аноним
Принципы налогообложения были и остаются неизменными как до 1997 года, так и сейчас. Содержанию с...
Что скрывают налоговые юристы от предпринимателей. Региональные законы о налогах — фикция?
Аноним
Готовимся к цунами дипломов из ближнего и дальнего зарубежья и просто из подворотен)))))))))
Стать судебным юристом станет сложнее
Аноним
Так это для исполнителей. А безвозмездно значит можно, потому что не услуга.
Стать судебным юристом станет сложнее
Аноним
"для практикующих право без образования"
Стать судебным юристом станет сложнее
Аноним
А может кто-то увидел проблему в договоренности, главная мысль это "допуск к профессии", если нес...
Стать судебным юристом станет сложнее
Аноним
Хорошая инициатива. Наповадились распоряжаться общим имуществом, понимаешь ли...
Поправки в законодательство парализуют рынок аренды жилья
Клерк
Старый ворчун
Аноним, Вы писали:проект асоциальный не пройдетПроект асоциальный.  Пройдет.Инфо: председате...
Стать судебным юристом станет сложнее
Клерк
ildarinvest
одним сканом ничего не сделаешь. подпись нужно у нотариуса заверять или самому лично сходить в фн...
Кто оформляет фирмы-однодневки на свое имя
Аноним
Люди давайте уже одумаемся, это правительство- антинародное, всё против населения, какой бы эти н...
Как Минфин с ФНС запланировали лучше собирать налоги в 2018 году
Аноним
Над.К, Вы писали:Дмитрий Разуваев, вы засланный казочок от ФНС, пытающийся доказать гражданам, ка...
Проверка кассового чека на сайте ФНС: подробная инструкция