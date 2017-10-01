Клерк.Ру
 
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Правительство предложило обложить пошлиной интернет-покупки дороже 20 евро

01.10.17 00:00
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Правительство России предложило с 1 июля 2018 года в 50 раз снизить порог беспошлинного ввоза товаров физическими лицами в международных почтовых отправлениях. В материалах проекта бюджета на 2018–2020 годы, внесенного в Госдуму, указана пороговая сумма в 20 евро.

На сегодняшний день в Россию можно без уплаты пошлины ввозить товары на сумму до 1000 евро в месяц. За покупки сверх этой суммы взимается пошлина в размере 30%, но не менее 4 евро за 1 килограмм веса.

Снижение порога беспошлинного ввоза товаров, по расчетам правительства, принесет бюджету 30 миллиардов рублей в 2018 году и по 60 миллиардов — в 2019 и 2020 годах.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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Люди которым это нравится

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Мнения 50
Аноним
они все соучередители сетей, прихватизированных заводов и природных ресурсов, мнение холопов их н...
Стал известен размер фиксированных взносов ИП на 2018 год
Клерк
Елена_N
Еще одно подтверждение, что государству малый бизнес не то что не интересен, а просто противен од...
Стал известен размер фиксированных взносов ИП на 2018 год
Клерк
yante
Аноним, Вы писали:Энерго сбытовым организациям законодательно запрещено работать напрямую с насел...
ФНС против ТСЖ. Кто кого? Если победят фискалы, жильцам придется раскошелиться
Аноним
Энерго сбытовым организациям законодательно запрещено работать напрямую с населением. Поэтому мы,...
ФНС против ТСЖ. Кто кого? Если победят фискалы, жильцам придется раскошелиться
Аноним
ИП для государства дойная корова. Либо паши на государство , получать зарплату и тебе будет "дост...
Стал известен размер фиксированных взносов ИП на 2018 год
Аноним
Страна не пуганных ИДИОТОВ, я пенсионер МВД, пытался честно делать бизнес, нет... толкают только ...
Стал известен размер фиксированных взносов ИП на 2018 год
Аноним
Закрыл ИП, был на Патенте,  инструктор по вождению авто "В", есть свой учебный авто, был даж...
Стал известен размер фиксированных взносов ИП на 2018 год
<b>Модератор</b>
Над.К
yante, ну платить-то в таком случае нечего ))
ИП на УСН 6%: как уменьшить налог на страховые взносы
Аноним
Аноним, Вы писали:Счета арестовали у хохла ! Правильно сделали и вообще непонятно какие сдедки он...
Банк заблокировал счет физлица и требует объяснить, откуда деньги
Аноним
Это ты о себе написал, ну ходи устно, если с головой не дружишь(( Вынашивал; чтобы написать через...
Организация оплачивает сверхурочные работы
Клерк
yante
Над.К, Вы писали:В данном случае штрафу взяться неоткуда. Обязательно платить пени надо тогда, ко...
ИП на УСН 6%: как уменьшить налог на страховые взносы
Клерк
yante
Аноним, Вы писали:А как можно подтвердить например возврат долга? Младший родственник постоянно п...
Банк заблокировал счет физлица и требует объяснить, откуда деньги
Клерк
yante
Альтернатива, Вы писали:нельзя допустить принятия. Баллы для пенсии у большинства граждан снизятс...
Стали известны предельные значения для страховых взносов в 2018 году
Аноним
какие же вы дураки...и не только это. идиоты. а почему? Да потому что имбицилы.
Стал известен размер фиксированных взносов ИП на 2018 год
Аноним
Уже сейчас понятно, что быть ИП со всех сторон невыгодно. За 17 лет деятельности набрано 18 балло...
Стал известен размер фиксированных взносов ИП на 2018 год
<b>Модератор</b>
Над.К
В данном случае штрафу взяться неоткуда. Обязательно платить пени надо тогда, когда подается уточ...
ИП на УСН 6%: как уменьшить налог на страховые взносы
Аноним
милонова нам не надо пусть вся страна над этим идиотом по смеётся, мы от него уже устали
ТОП-15 самых дурацких законопроектов 2015 года по версии Клерк.Ру
Аноним
 Аноним, Вы писали:Нужно вернуться к советским временам.Работает президиум ВС и два раза в г...
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<b>Модератор</b>
Над.К
В этом законе не указаны налогоплательщики, объект налогообложения, налоговая база, налоговый пер...
Что скрывают налоговые юристы от предпринимателей. Региональные законы о налогах — фикция?
Клерк
looking
Пени налоговая потом сама рассчитает )) КБК по пеням немного другой, да а налоговая за это штраф ...
ИП на УСН 6%: как уменьшить налог на страховые взносы
<b>Модератор</b>
Над.К
Пени налоговая потом сама рассчитает )) КБК по пеням немного другой, да
ИП на УСН 6%: как уменьшить налог на страховые взносы
Клерк
looking
Помогите пожалуйста разобраться,как правильно считать и уплатить налог в данном случае, буду очен...
ИП на УСН 6%: как уменьшить налог на страховые взносы
Обслуживающий
ToT
Статья просто рекламирует Тинькофффффффффффффффффф....фууууууууу....  и Рокетбанк )))
Банк мечты для ИП и бухгалтеров возможен? Как искусственный интеллект уже собирает данные о наших операциях
Аноним
Статья просто рекламирует Тинькофффффффффффффффффф....фууууууууу....
Банк мечты для ИП и бухгалтеров возможен? Как искусственный интеллект уже собирает данные о наших операциях
Аноним
Над.К, Вы писали:Смогу ли я уменьшить налог за 9 месяцев на сумму страховых взносов ( 22968-20500...
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Клерк
Альтернатива
Не забудьте, что максимальную величину планируют повысить более 16 %, а на нее делят когда считаю...
Стал известен размер фиксированных взносов ИП на 2018 год
<b>Модератор</b>
Над.К
Смогу ли я уменьшить налог за 9 месяцев на сумму страховых взносов ( 22968-20500=2468 руб, ) &nb...
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Аноним
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Аноним
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<b>Модератор</b>
Над.К
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<b>Модератор</b>
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Аноним
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