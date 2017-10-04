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При посадке растений в домах и офисах можно применять ПСН

04.10.17 08:47
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Согласно пп. 36 п. 2 ст. 346.43 НК патентная система налогообложения применяется в отношении вида предпринимательской деятельности «Услуги по зеленому хозяйству и декоративному цветоводству».

Что входит в перечень таких услуг пояснила ФНС в письме № СД-4-3/18792@ от 20.09.2017.

В перечень работ по зеленому хозяйству, в частности, включена посадка деревьев, кустарников и цветочных растений, а также работы по уходу за растениями.

К подгруппе «Цветоводство» относится вид деятельности «Выращивание цветов в открытом и защищенном грунте».

Главой 26.5 НК не установлено ограничений в части оказания услуг по зеленому хозяйству и декоративному цветоводству в жилых и нежилых помещениях.

Учитывая изложенное, при оказании услуг по посадке растений и уходу за ними в жилых и нежилых помещениях (квартирах, жилых домах, офисах, торговых центрах и др.) ИП вправе применять ПСН по виду предпринимательской деятельности, предусмотренному подпунктом 36 пункта 2 статьи 346.43 НК.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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