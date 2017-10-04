Налог на имущество за арендованные ОС платить не надо

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Если основное средство получено в аренду и учтено на забалансовом счете 001, оно не облагается налогом на имущество у арендатора.

Такие разъяснения дает ФНС в письме № БС-4-21/18437@ от 15.09.2017.

Указанные основные средства, согласно Плану счетов бухучета учитываются на счете 01 «Основные средства».

Кроме того, основные средства, предназначенные исключительно для предоставления организацией за плату во временное владение и пользование или во временное пользование с целью получения дохода, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе доходных вложений в материальные ценности на счете 03 «Доходные вложения в материальные ценности».

Основные средства, учитываемые арендатором согласно Плану счетов бухгалтерского учета на забалансовом счете 001 «Арендованные основные средства», не признаются объектом налогообложения у арендатора.