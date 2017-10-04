Как считать налог на имущество при разделении объекта недвижимости

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Разъяснения дает ФНС в письме № БС-4-21/18430 от 15.09.2017.

Если объект недвижимости образован при раздела объекта, включенного в Перечень имущества, облагаемого по кадастровой стоимости по состоянию на 1 января года налогового периода, вновь образованный объект (при условии соответствия его критериям, предусмотренным статьей 378.2 НК), до включения его в Перечень подлежит налогообложению по кадастровой стоимости, определенной на дату постановки такого объекта на государственный кадастровый учет.

Если возникновение права собственности на объекты недвижимого имущества произошло до 15-го числа соответствующего месяца включительно или прекращение указанного права произошло после 15-го числа соответствующего месяца, за полный месяц принимается месяц возникновения (прекращения) указанного права.

Если возникновение права собственности на объекты недвижимого имущества произошло после 15-го числа соответствующего месяца или прекращение указанного права произошло до 15-го числа соответствующего месяца включительно, месяц возникновения (прекращения) указанного права не учитывается при определении коэффициента, указанного в настоящем пункте.

Исходя из изложенного в случае образования в течение налогового периода помещений в результате раздела объекта недвижимого имущества, включенного в Перечень, налог на имущество организаций и суммы авансовых в отношении вновь образованных помещений исчисляются исходя из их кадастровой стоимости с учетом положений пункта 5 статьи 382 НК.