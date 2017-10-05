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Платежи в «Платон» уменьшают налог на прибыль. Но не всегда

05.10.17 08:33
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Плату в систему «Платон» можно учесть при исчислении налога на прибыль в части превышения ее над транспортным налогом. Такие разъяснения дает ФНС в письме № СД-4-3/18806@ от 20.09.2017.

Сумма транспортного налога, исчисленная по итогам налогового периода налогоплательщиками-организациями в отношении каждого транспортного средства, имеющего разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, зарегистрированного в системе «Платон», уменьшается на сумму Платы, уплаченную в отношении такого транспортного средства в данном налоговом периоде.

В случае если при применении налогового вычета сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, принимает отрицательное значение, сумма налога принимается равной нулю.

Таким образом, если сумма Платы равна или превышает исчисленную сумму транспортного налога в отношении соответствующих транспортных средств, то транспортный налог в отношении этих транспортных средств в расходах по налогу на прибыль не учитывается.

При этом не учитываются при определении налоговой базы по налогу на прибыль расходы в виде суммы Платы в размере, на который была уменьшена сумма транспортного налога, исчисленного за налоговый (отчетный) период в отношении транспортных средств, имеющих разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн.

В случае если сумма Платы превышает сумму исчисленного транспортного налога в отношении соответствующих транспортных средств, налогоплательщик вправе учесть сумму такого превышения в расходах при определении налоговой базы по налогу на прибыль.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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