Какие выплаты по решению суда в пользу дольщиков облагаются НДФЛ

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Неустойка и штраф, выплаченные по решению суда участникам долевого строительства, облагаются НДФЛ. А вот компенсация морального вреда – не облагается. Такой вывод содержится в письме Минфина № 03-04-06/59629 от 15.09.2017.

В случае нарушения предусмотренного договором срока передачи участнику долевого строительства объекта долевого строительства застройщик уплачивает неустойку (пени).

Сумма неустойки, выплаченная физлицу за ненадлежащее исполнение условий договора, отвечает признакам экономической выгоды и является его доходом, подлежащим обложению НДФЛ.

Сумма штрафа, выплачиваемая организацией на основании решения суда за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя не поименована в статье 217 НК, соответственно, оснований для освобождения от налогообложения такой выплаты не имеется.

Указанный доход в виде суммы штрафа, выплачиваемого на основании решения суда в размере, определенном судом, подлежит налогообложению в полном объеме.

Сумма возмещения морального вреда, производимого на основании решения суда является компенсационной выплатой, связанной с возмещением вреда, причиненного увечьем или иным повреждением здоровья, предусмотренной абзацем вторым пункта 3 статьи 217 НК, и на этом основании не подлежит обложению НДФЛ.