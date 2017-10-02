Решение о снижении нормы беспошлинного ввоза товаров пока не принято

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Решение о снижении нормы беспошлинного ввоза товаров россиянами еще не принято, рассматриваются разные варианты, сообщили журналистам в пресс-службе Минфина РФ.

Днем ранее появились сообщения о том, что Правительство России предложило с 1 июля 2018 года в 50 раз снизить порог беспошлинного ввоза товаров физическими лицами в международных почтовых отправлениях. В материалах проекта бюджета на 2018–2020 годы, внесенного в Госдуму, указана пороговая сумма в 20 евро.

Представитель Минфина подтвердил, что соответствующая мера учтена в проекте федерального бюджета, однако размер снижения порога ещё не определён. Вопрос находится в стадии «активного обсуждения».