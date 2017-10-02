Клерк.Ру
 
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Опрос на «Клерке»: ваше мнение про интернет-банк

02.10.17 10:14
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На минувшей неделе наши читатели активно обсуждали новый интерфейс «Сбербанк Бизнес Онлайн».

Одни бухгалтеры выражают свое недовольство по поводу нового вида интернет-банка, другие, напротив, всем довольны и обвиняют коллег консерватизме.

Между тем клиенты других банков тоже порой жалуются на неудобства при отправлении платежек и сохранении выписок в системе интернет-банкинга.

В этой связи «Клерк» решил провести опрос, в котором мы приглашаем вас принять участие.

Вам нравится интерфейс вашего интернет-банка?

Ключевые слова: интернет-банкинг

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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Бухгалтерские новости
 
Что Сбербанк ответил «Клерку» и бухгалтерам о новости про новый интерфейс «Сбербанк Бизнес Онлайн»
 
Бухгалтерские новости
 
Новый интерфейс «Сбербанк Бизнес Онлайн» не нравится бухгалтерам
 

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Мнения 35
Клерк
klerk.nsk
Размер МРОТ с 1 января 2018 года составит 9 489 рублей  Почему не 9500 р...
Стал известен размер фиксированных взносов ИП на 2018 год
Аноним
Можно и судиться, но пошлина 3000 руб. для  ООО и суд может присудить минимум штрафа, т.е. с...
Загадочный ПФР: отчет принят, но он не принят. Штраф 500 руб. за одну букву
Аноним
Учитывая, что в смс орфографическая ошибка (правильно - в течение), могу предположить, что это об...
Банк заблокировал счет физлица и требует объяснить, откуда деньги
<b>Модератор</b>
Над.К
потому что у нее бизнес такой)))  Да нет, это бизнес такой, потому что страна такая. Попытка...
Стал известен размер фиксированных взносов ИП на 2018 год
Аноним
открытое акционерное общество "АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЗАПАДУРАЛБАНК" ("ЗАПАДУРАЛБАНК")
ЗАПАДУРАЛБАНК
Аноним
И как же российское властное и привластное ворье при такой суровой системе контроля вывела миллиа...
Банк заблокировал счет физлица и требует объяснить, откуда деньги
Клерк
Kalita
Над.К, Вы писали:Поэтому останется легальный, платящий налоги, бизнес.  Т.е. в нашей стране ...
Стал известен размер фиксированных взносов ИП на 2018 год
Клерк
natalisa51
 Закупает станки для дипломов господа.
Стать судебным юристом станет сложнее
<b>Модератор</b>
Над.К
Поэтому останется легальный, платящий налоги, бизнес.  Т.е. в нашей стране никакого ;)
Стал известен размер фиксированных взносов ИП на 2018 год
Клерк
yante
Над.К, Вы писали:Ну так получится переплата ))    Ну да, я позвонил в наш ПФР, они сказ...
ИФНС незаконно списала со счета ИП 139 тыс. рублей из-за неверно переданных данных из ПФР
<b>Модератор</b>
Над.К
Так ПФ и проверил начисления за периоды до 2017 года и справку выдал, что на 1.01.2017г. все по н...
ИФНС незаконно списала со счета ИП 139 тыс. рублей из-за неверно переданных данных из ПФР
Клерк
Kalita
Елена_N, Вы писали:Еще одно подтверждение, что государству малый бизнес не то что не интересен, а...
Стал известен размер фиксированных взносов ИП на 2018 год
Клерк
yante
Аноним, Вы писали:Ото и есть очередная "обдираловка" простых граждан! Олигархи опять вне закона и...
Банк заблокировал счет физлица и требует объяснить, откуда деньги
Клерк
yante
Над.К, Вы писали:А можно поподробнее , если было у вас такое дело...  Если у вас переплата п...
ИФНС незаконно списала со счета ИП 139 тыс. рублей из-за неверно переданных данных из ПФР
Аноним
Anonymous, Вы писали: убрать их вообще, а то одни сидят в судах , охраняя судей от народа, други...
Приставы требуют приравнять их к правоохранительным органам
Аноним
Ото и есть очередная "обдираловка" простых граждан! Олигархи опять вне закона и кассы!
Банк заблокировал счет физлица и требует объяснить, откуда деньги
Аноним
У нас уже несколько лет как ввели ведомость, в которой работники расписываются при получении расч...
За невыдачу расчетных листков фирму оштрафуют на 50 тыс. рублей
Аноним
К новому интерфейсу привыкли , дажестпл нравиться. Но ! Неделю назад опять программисты все испор...
Что Сбербанк ответил «Клерку» и бухгалтерам о новости про новый интерфейс «Сбербанк Бизнес Онлайн»
Клерк
buhkompas
Не пишите чушь . СНИЛС в принципе не меняется, он присваевается единожды и на всю жизнь.  А ...
Загадочный ПФР: отчет принят, но он не принят. Штраф 500 руб. за одну букву
Аноним
А нам в уведомлении о получении письма ФСС впечатал (не оттиск штампа, а именно напечатано) 490, ...
Загадочный ПФР: отчет принят, но он не принят. Штраф 500 руб. за одну букву
Аноним
Главный миф - что нам не нужен мощный компьютер. :)
«Клерк» собирает мифы о бухгалтерах. Чтобы их развеять
Аноним
Над.К, Вы писали:А можно поподробнее , если было у вас такое дело...  Если у вас переплата п...
ИФНС незаконно списала со счета ИП 139 тыс. рублей из-за неверно переданных данных из ПФР
Аноним
Вот только счета храню в отдельной папке, не засоряю ими расчетные счета. Люблю, когда каждое наи...
Счет на оплату: хранить или выкинуть
Аноним
Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:Храню обязательно. Через год-другой может оказаться, что в на...
Счет на оплату: хранить или выкинуть
Аноним
KateK, Вы писали:Аноним, из Новосибирскаесть возможность поднять счет и узнать, чья сторона ...
Счет на оплату: хранить или выкинуть
ИП 6%
Izem
Над.К, Вы писали:Izem, но посчитали Вы действительно странно )) Хотя и суммы сходятся, но сч...
Стал известен размер фиксированных взносов ИП на 2018 год
ИП 6%
Izem
Аноним, Вы писали:Кого выбирает то и получаете .Коммунистов надо выбирать, быстро эту воровскую в...
Стал известен размер фиксированных взносов ИП на 2018 год
Аноним
Что такое наличие нестраховых периодов до 2015г.
ПФР предлагает новый способ обращения за перерасчетом пенсии
Аноним
Аноним, Вы писали:Храню обязательно. Через год-другой может оказаться, что в назначении платежа в...
Счет на оплату: хранить или выкинуть
<b>Модератор</b>
Над.К
А причем тут счета, выставленные на оплату поставщикам? )
Счет на оплату: хранить или выкинуть