Опрос на «Клерке»: ваше мнение про интернет-банк
02.10.17 10:14
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На минувшей неделе наши читатели активно обсуждали новый интерфейс «Сбербанк Бизнес Онлайн».
Одни бухгалтеры выражают свое недовольство по поводу нового вида интернет-банка, другие, напротив, всем довольны и обвиняют коллег консерватизме.
Между тем клиенты других банков тоже порой жалуются на неудобства при отправлении платежек и сохранении выписок в системе интернет-банкинга.
В этой связи «Клерк» решил провести опрос, в котором мы приглашаем вас принять участие.
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