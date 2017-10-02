Опрос на «Клерке»: ваше мнение про интернет-банк

25

На минувшей неделе наши читатели активно обсуждали новый интерфейс «Сбербанк Бизнес Онлайн».

Одни бухгалтеры выражают свое недовольство по поводу нового вида интернет-банка, другие, напротив, всем довольны и обвиняют коллег консерватизме.

Между тем клиенты других банков тоже порой жалуются на неудобства при отправлении платежек и сохранении выписок в системе интернет-банкинга.

В этой связи «Клерк» решил провести опрос, в котором мы приглашаем вас принять участие.