Что думают бухгалтеры о «Такси»

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Сегодня на нашем сайте завершился опрос, в ходе которого мы выяснили реакцию бухгалтеров на решение разработчиков 1С отказаться от старого интерфейса в пользу «Такси».

Как показали результаты опроса, большинство наших читателей недовольны. 40% опрошенных возмущены и хотели бы работать в том интерфейсе, который был им более привычен и удобен.

34% бухгалтеров отнеслись к такому решению 1С индифферентно. Такси, так такси.

26% опрошенных считают, что «Такси» - это отличный интерфейс и он гораздо лучше предыдущего. Поклонники «Такси» призывают бухгалтеров шагать в ногу с современностью развиваться вместе с новыми технологиями.