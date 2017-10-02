Скольким организациям налоговики отказали в госрегистрации и почему

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С 2016 года регистрирующий орган по представленным на госрегистрацию документам проводит проверку на принадлежность руководителей и учредителей юрлица к ранее созданным организациям, допустившим в своей деятельности нарушение действующего законодательства.

При наличии следующих фактов участия претендента на такой статус в деятельности организаций регистрирующим органом будет вынесен отказ в госрегистрации, если на момент представления документов не истекли 3 года с даты внесения такой записи в ЕГРЮЛ:

ранее исключенных из ЕГРЮЛ как недействующих юридических лиц с задолженностью перед бюджетом;

по которым в ЕГРЮЛ содержатся записи о недостоверности сведений о юрлице;

по которым имеются неисполненные решения суда о принудительной ликвидации,

Так, с начала 2017 года в Карелии по данным основаниям вынесено 52 отказа в госрегистрации при создании юрлица или внесения изменений в сведения ЕГРЮЛ, сообщили в региональном УФНС.

Сведения об указанных фактах содержатся в ЕГРЮЛ и являются открытыми и общедоступными. Ознакомиться с ними можно на официальном сайте ФНС с помощью интернет-сервиса «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента».