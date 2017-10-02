С октября пени по налоговым долгам считаются по-новому

0

Размер пеней, которые начисляют за просрочку уплаты налога, зависит от ставки рефинансирования (ключевой ставки).

В соответствии с измененным порядком расчета, начиная с 01.10.2017, процентная ставка пени принимается равной:

1) для физлиц, включая ИП, - 1/300 действующей в это время ставки рефинансирования ЦБ;

2) для организаций:

- за просрочку исполнения обязанности по уплате налога сроком до 30 календарных дней (включительно) – 1/300 действующей в это время ставки рефинансирования ЦБ;

- за просрочку исполнения обязанности по уплате налога сроком свыше 30 календарных дней – 1/150 действующей в это время ставки рефинансирования ЦБ.