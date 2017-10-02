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С октября пени по налоговым долгам считаются по-новому

02.10.17 06:03
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Размер пеней, которые начисляют за просрочку уплаты налога, зависит от ставки рефинансирования (ключевой ставки).

В соответствии с измененным порядком расчета, начиная с 01.10.2017, процентная ставка пени принимается равной:

1) для физлиц, включая ИП, - 1/300 действующей в это время ставки рефинансирования ЦБ;

2) для организаций:

- за просрочку исполнения обязанности по уплате налога сроком до 30 календарных дней (включительно) – 1/300 действующей в это время ставки рефинансирования ЦБ;

- за просрочку исполнения обязанности по уплате налога сроком свыше 30 календарных дней – 1/150 действующей в это время ставки рефинансирования ЦБ.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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Мнения 2
Аноним
Аноним, Вы писали:Храню обязательно. Через год-другой может оказаться, что в назначении платежа в...
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<b>Модератор</b>
Над.К
А причем тут счета, выставленные на оплату поставщикам? )
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Аноним
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Аноним
Храню три года .Решения судов,всю жизнь. В 2004 г.я открыла  ИП  и вовремя не встала &n...
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Аноним
О людях они думают- а как же:)) в таком случае  могли бы обязать участковых проверять подозр...
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Клерк
Елена_N
Аноним, Вы писали:Кого выбирает то и получаете .Коммунистов надо выбирать, быстро эту воровскую в...
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<b>Модератор</b>
Над.К
А можно поподробнее , если было у вас такое дело...  Если у вас переплата по взносам за пери...
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<b>Модератор</b>
Над.К
и прекрасно понимаете почему ценик здесь дороже, также как понимаете против кого вводятся эти ог...
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Аноним
Абсолютно неграмотная статья. Масса ошибок. И стилистика речи совершено не соответствует деловой ...
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Аноним
Народ, что  у вас с мозгами??? Одна семейка подмяла под себя весь ритейл электроники в стран...
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Аноним
ЕНВД шникам они вообще не нужны,налоги с квадратного метра, а кассы ,что бы видеть выручки в меся...
Обязанность по онлайн-ККТ могут отложить на год. Для кого?
Аноним
Аноним, Вы писали:Попала в такую же ситуацию - деньги со счета снимают, налоговая кивает на ПФР, ...
ИФНС незаконно списала со счета ИП 139 тыс. рублей из-за неверно переданных данных из ПФР
Клерк
Дмитрий Разуваев
[b]Старый ворчун[/b], железняка аналогов не имеет? Здесь не продаётся? Продаётся, но дороже? Вы ж...
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Аноним
Кого выбирает то и получаете .Коммунистов надо выбирать, быстро эту воровскую власть определят ку...
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<b>Модератор</b>
Над.К
Начал подозревать, что водитель заправляется левым топливом и потом мне подгоняет левые чеки, ко...
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<b>Модератор</b>
Над.К
Аргументы опровергающие позицию автора не прозвучали. Т.е. прямая отсылка к Налоговому кодексу д...
Что скрывают налоговые юристы от предпринимателей. Региональные законы о налогах — фикция?
Аноним
Старый ворчун, Вы писали:Дмитрий Разуваев, Вы писали:[b]Старый ворчун[/b], ну даже если вы купите...
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Аноним
Принципы налогообложения были и остаются неизменными как до 1997 года, так и сейчас. Содержанию с...
Что скрывают налоговые юристы от предпринимателей. Региональные законы о налогах — фикция?
Аноним
Готовимся к цунами дипломов из ближнего и дальнего зарубежья и просто из подворотен)))))))))
Стать судебным юристом станет сложнее
Аноним
Так это для исполнителей. А безвозмездно значит можно, потому что не услуга.
Стать судебным юристом станет сложнее
Аноним
"для практикующих право без образования"
Стать судебным юристом станет сложнее
Аноним
А может кто-то увидел проблему в договоренности, главная мысль это "допуск к профессии", если нес...
Стать судебным юристом станет сложнее
Аноним
Хорошая инициатива. Наповадились распоряжаться общим имуществом, понимаешь ли...
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Клерк
Старый ворчун
Аноним, Вы писали:проект асоциальный не пройдетПроект асоциальный.  Пройдет.Инфо: председате...
Стать судебным юристом станет сложнее
Клерк
ildarinvest
одним сканом ничего не сделаешь. подпись нужно у нотариуса заверять или самому лично сходить в фн...
Кто оформляет фирмы-однодневки на свое имя
Аноним
Люди давайте уже одумаемся, это правительство- антинародное, всё против населения, какой бы эти н...
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Аноним
Над.К, Вы писали:Дмитрий Разуваев, вы засланный казочок от ФНС, пытающийся доказать гражданам, ка...
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Аноним
проект асоциальный не пройдет
Стать судебным юристом станет сложнее
Аноним
Вы почитайте все документы к законы. Это всё может и нужно, если государство обеспечит выполнение...
Стать судебным юристом станет сложнее
Аноним
Попался гавнюк-сосед и все, накрылась аренда квартиры, потому как он ни при каких условиях соглас...
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Mmmaximmm
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Веселая бездельница
Mmmaximmm
Еще один миф - бухгалтер - пожилая, толстая тетка с халой на голове, или с химией.А это не так.И ...
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Аноним
Над.К, Вы писали:Взносы, уплаченные в 2017 году уменьшают налог 2017 года. Даже если они уплачены...
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Клерк
Старый ворчун
Дмитрий Разуваев, Вы писали:[b]Старый ворчун[/b], ну даже если вы купите на 20.01 евро и заплатит...
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