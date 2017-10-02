С октября пени по налоговым долгам считаются по-новому
02.10.17 06:03
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Размер пеней, которые начисляют за просрочку уплаты налога, зависит от ставки рефинансирования (ключевой ставки).
В соответствии с измененным порядком расчета, начиная с 01.10.2017, процентная ставка пени принимается равной:
1) для физлиц, включая ИП, - 1/300 действующей в это время ставки рефинансирования ЦБ;
2) для организаций:
- за просрочку исполнения обязанности по уплате налога сроком до 30 календарных дней (включительно) – 1/300 действующей в это время ставки рефинансирования ЦБ;
- за просрочку исполнения обязанности по уплате налога сроком свыше 30 календарных дней – 1/150 действующей в это время ставки рефинансирования ЦБ.