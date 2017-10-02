ФНС задумалась о том, как будет взыскивать взносы в судах

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Федеральная налоговая служба наконец задумалась о том, как она будет объясняться в судах, взыскивая недоимки по страховым взносам. Ведь в суде не предъявишь электронный файл, криво переданный из Пенсионного фонда.

Ведомство готовит приказ об утверждении порядка представления органами ПФ и ФСС в налоговые органы первичных документов, подтверждающих обоснованность начисления, своевременность и полноту принятия мер по взысканию сумм недоимки, пеней и штрафов по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды, образовавшихся на 1 января 2017 года.

Обмен информацией будет производится на региональном уровне причем в бумажном виде .

Запрос будет направляться в соответствующее отделение фонда с указанием необходимого перечня первичных документов, подтверждающих обоснованность начисления, своевременность и полноту принятия мер по взысканию сумм недоимки, пеней и штрафов по страховым взносам, образовавшихся на 1 января 2017 года.

Отделение фонда должно будет сформировать необходимый пакет документов и направить его в соответствующее Управление ФНС России в течение 5-ти рабочих дней с момента получения запроса налогового органа.

В случае нахождения первичных документов в вышестоящем органе государственного внебюджетного фонда или в суде в связи с проведением процедуры обжалования отделение фонда должно будет информировать соответствующее Управление ФНС России об отсутствии возможности предоставления затребуемых первичных документов.

В пояснениях к проекту указывается, что отсутствие у налоговых органов первичных документов приведет к отрицательной судебной практике по взысканию страховых взносов. Только непонятно, почему приказ ФНС должен распространяться на внебюджетные фонды, ведь они налоговой службе не подчиняются. Либо предполагается, что приказ будет совместным, но об этом на сайте проектов НПА ничего не сказано.