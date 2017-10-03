Выиграл в лотерею – заплати налог

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Согласно законодательству, при получении ценного приза или при выигрыше в лотерее победитель должен оплатить налог. Сумма налога и порядок его оплаты зависит от многих факторов, среди которых вид лотереи, стоимость приза и т.п.

Налоговое законодательство приравнивает выигрыш к доходу. А это является основанием для уплаты НДФЛ. Однако лотерея лотерее рознь, и не с каждого выигрыша нужно платить налоги.

В соответствии с законом «О лотереях», розыгрыши разделяются на два вида (по способу формирования призового фонда):

1. Розыгрыш, основанный на риске, право на участие в котором связано с предварительным внесением платы (сделанной ставке или покупке лотерейного билета), за счет которой формируется призовой фонд лотереи.

В соответствии со статьей 228 НК РФ, в случае, если физлицо получает выигрыш, выплачиваемый организаторами лотерей, тотализаторов и других, основанных на риске, игр, то счастливчики, которым выпал приз, сами исчисляют и уплачивают НДФЛ по ставке 13%, исходя из сумм выигрыша.

2. Стоимость любых выигрышей, получаемых в конкурсах и других мероприятиях, проводимых в целях рекламы товаров, работ или услуг, облагается налогом по ставке 35%. Приз, стоимость которого меньше 4 000 рублей, налогом не облагается (пункт 28 ст. 217 НК РФ).

Данный вид лотереи не относится к играм, основанным на риске. Следовательно, правила статьи 228 НК РФ о самостоятельной уплате НДФЛ физлицом на такие ситуации не распространяются.

Таким образом, получив денежный выигрыш, прежде всего необходимо его задекларировать. Подать декларацию по форме 3-НДФЛ необходимо в общем порядке - до 30 апреля текущего года за прошедший год.

Отправив декларацию в установленный срок, позаботьтесь о своевременном перечислении средств в бюджет. Получив доход в текущем году, НДФЛ необходимо перечислить до 15 июля (за 2017 год - до 15.07.2018).

В УФНС по Сахалинской области напомнили, что ждет нарушителя, который не задекларировал доход в установленном порядке и не уплатит налог по сроку:

если налогоплательщик не представил 3-НДФЛ, то он несет ответственность, предусмотренную п. 1 ст. 119 НК, за каждый просроченный день оплаты налога начисляется пеня.