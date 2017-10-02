ИФНС находит в РСВ неверные персданные. Как с этим борются бухгалтеры

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Многие бухгалтеры после отправки РСВ получают от налоговиков уведомления о некорректности персональных данных физлиц – ИНН или СНИЛС.

Чтобы избавиться от этой напасти бухгалтеры отправляют сотрудников «на разборки» в ИФНС. Что же удается выяснить?

Ранее мы писали о результатах похода в ИФНС одного из сотрудников, данные которого не устраивали налоговиков, о чем они неоднократно сообщали при приеме РСВ. Заявителю выслушали и отправили восвояси – искать «концы» в ПФР, так как по данным ИФНС его СНИЛС неактуален. Почему не актуален, если имеется бумажное свидетельство – разгадать эту тайну так и не удалось.

Недавно еще одна наша читательница поделилась своей историей в группе «Красный уголок бухгалтера» на Фейсбуке. Устав получать уведомления из ИФНС, бухгалтер отправила туда сотрудника. В ходе визита удалось выяснить, что в базе налоговиков значится устаревший паспорт работника. После обращения физлица в ИФНС изменили данные, так что бухгалтер теперь надеется на беспроблемную сдачу РСВ.