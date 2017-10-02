Монета в 25 рублей. Онлайн-кассы рассказали, что можно на нее купить
На днях ЦБ выпустил в обращение монету номиналом 25 руб «Дари добро детям».
В продолжение темы, специально для вас оператор фискальных данных Группы Сбербанка «Платформа ОФД» проанализировал покупки россиян и рассказал, что можно купить монетой номиналом в 25 рублей «Дари добро детям» с изображением мальчика и щенка (тираж 50 тыс экз).
В числе наиболее популярных товаров стоимостью до 25 руб оказались в том числе продукты, которые родители часто покупают для детей и домашних животных. В ТОП-5 таких товаров:
- молочно-шоколадный батончик
- консервы для домашних животных, в т.ч. щенков
- сахарная булочка
- глазированный сырок
- сок яблочный пакетированный 100 мл
- карамель «чупа-чупс»
Например, только за вчерашний день по ценовой категории от 10 до 25 рублей было куплено более десятка миллионов разных товаров.
В ТОП-10 наиболее часто покупаемых товаров этой категории:
- лук репчатый (весовой товар)
- картофель молодой (весовой товар)
- хлеб белый
- батон нарезной
- морковь (весовой товар)
- корм для животных
- арбуз (на весовой товар)
- жевательная резинка
- семечки жареные
- печенье
- лапша быстрого приготовления
Как заявлял недавно генеральный директор «Платформы ОФД» Алексей Баров, компания занимается разработкой системы распознавания и классификации товарных позиций в чеках с использованием технологии нейронных сетей.
К оператору фискальных данных «Платформа ОФД» подключена каждая четвертая касса в России (с июля этого года все кассы передают информацию о покупках в режиме онлайн операторам фискальных данных, а те далее в ФНС).
Аноним, Вы писали:
баян) потому, что сама по себе налоговая не может все это переварить и хранить. Ну можно как всегда вылить еще миллиарды в нее и потом увидеть что-то из серии с питерскими крестами-2, и потом всю жизнь жаловаться, что хотели как лучше получилось как всегда