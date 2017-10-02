Монета в 25 рублей. Онлайн-кассы рассказали, что можно на нее купить

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На днях ЦБ выпустил в обращение монету номиналом 25 руб «Дари добро детям».

В продолжение темы, специально для вас оператор фискальных данных Группы Сбербанка «Платформа ОФД» проанализировал покупки россиян и рассказал, что можно купить монетой номиналом в 25 рублей «Дари добро детям» с изображением мальчика и щенка (тираж 50 тыс экз).

В числе наиболее популярных товаров стоимостью до 25 руб оказались в том числе продукты, которые родители часто покупают для детей и домашних животных. В ТОП-5 таких товаров:

молочно-шоколадный батончик

консервы для домашних животных, в т.ч. щенков

сахарная булочка

глазированный сырок

сок яблочный пакетированный 100 мл

карамель «чупа-чупс»

Например, только за вчерашний день по ценовой категории от 10 до 25 рублей было куплено более десятка миллионов разных товаров.

В ТОП-10 наиболее часто покупаемых товаров этой категории:

лук репчатый (весовой товар)

картофель молодой (весовой товар)

хлеб белый

батон нарезной

морковь (весовой товар)

корм для животных

арбуз (на весовой товар)

жевательная резинка

семечки жареные

печенье

лапша быстрого приготовления

Как заявлял недавно генеральный директор «Платформы ОФД» Алексей Баров, компания занимается разработкой системы распознавания и классификации товарных позиций в чеках с использованием технологии нейронных сетей.

К оператору фискальных данных «Платформа ОФД» подключена каждая четвертая касса в России (с июля этого года все кассы передают информацию о покупках в режиме онлайн операторам фискальных данных, а те далее в ФНС).