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Монета в 25 рублей. Онлайн-кассы рассказали, что можно на нее купить

02.10.17 11:44
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На днях ЦБ выпустил в обращение монету номиналом 25 руб «Дари добро детям».

В продолжение темы, специально для вас оператор фискальных данных Группы Сбербанка «Платформа ОФД» проанализировал покупки россиян и рассказал, что можно купить монетой номиналом в 25 рублей «Дари добро детям» с изображением мальчика и щенка (тираж 50 тыс экз).

В числе наиболее популярных товаров стоимостью до 25 руб оказались в том числе продукты, которые родители часто покупают для детей и домашних животных. В ТОП-5 таких товаров:

  • молочно-шоколадный батончик
  • консервы для домашних животных, в т.ч. щенков
  • сахарная булочка
  • глазированный сырок
  • сок яблочный пакетированный 100 мл
  • карамель «чупа-чупс»

Например, только за вчерашний день по ценовой категории от 10 до 25 рублей было куплено более десятка миллионов разных товаров.

В ТОП-10 наиболее часто покупаемых товаров этой категории:

  • лук репчатый (весовой товар)
  • картофель молодой (весовой товар)
  • хлеб белый
  • батон нарезной
  • морковь (весовой товар)
  • корм для животных
  • арбуз (на весовой товар)
  • жевательная резинка
  • семечки жареные
  • печенье
  • лапша быстрого приготовления

Как заявлял недавно генеральный директор «Платформы ОФД» Алексей Баров, компания занимается разработкой системы распознавания и классификации товарных позиций в чеках с использованием технологии нейронных сетей.

К оператору фискальных данных «Платформа ОФД» подключена каждая четвертая касса в России (с июля этого года все кассы передают информацию о покупках в режиме онлайн операторам фискальных данных, а те далее в ФНС).

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Мнения
 
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2 мнения
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Аноним
, Санкт-Петербург
А для чего нужны эти посредники между ФНС и предпринимателями ? Почему нельзя передавать данные напрямую в ФНС? Почему мы должны кормить ещё одних нахлебников??
Клерк
vasilevsky
, Москва

Аноним, Вы писали:

А для чего нужны эти посредники между ФНС и предпринимателями ? Почему нельзя передавать данные напрямую в ФНС? Почему мы должны кормить ещё одних нахлебников??

баян) потому, что сама по себе налоговая не может все это переварить и хранить. Ну можно как всегда вылить еще миллиарды в нее и потом увидеть что-то из серии с питерскими крестами-2, и потом всю жизнь жаловаться, что хотели как лучше получилось как всегда 

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