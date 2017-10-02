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Ставки сборов на лов рыбы вырастут в несколько раз. А с ними и цены

02.10.17 11:43
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Минсельхоз готовит поправки в Налоговый кодекс, согласно которым увеличиваются ставки сбора за вылов рыбы и других водных биологических ресурсов.

Совещание с отраслевыми ассоциациями по данному поводу состоялось в Росрыболовстве на прошлой неделе, пишет РБК.

При этом право на вылов дальневосточной горбуши подорожает втрое — с 3,5 тыс. до 10,8 тыс. руб. за тонну. Сбор за вылов сельди в Охотском море в весенне-летний период промысла предложено увеличить более чем в четыре раза — с 400 до 1,8 тыс. руб. за тонну. А для северной креветки ставка сбора может вырасти почти в девять раз — с 3 тыс. до 26,5 тыс. руб. за тонну.

По замыслу Минсельхоза, поправки в Налоговый кодекс должны вступить в силу с января 2020 года, однако будет предусмотрен трехлетний переходный период: в 2020–2022 годах рыбодобытчики будут платить половину от скорректированного сбора

Рост ставок сбора неизбежно приведет к последующему росту отпускных, а затем и розничных цен, предупреждают отраслевые ассоциации. В случае принятия поправок доля сбора в оптовой цене увеличится до 10%, а значит её просто поднимут.

Согласно обсуждаемым поправкам к НК, каждые три года к ставкам будет применяться коэффициент-дефлятор, учитывающий изменение потребительских цен на продукцию в предшествующем периоде, уточняет представитель Минсельхоза, отвечая на критику.

Те рыболовецкие предприятия, которые являются градо- и поселкообразующими, а также рыболовецкие артели сейчас платят лишь 15% от базовой ставки, и эта льгота для них будет сохранена и в будущем, обещают чиновники. Однако их предложения лишают льгот индивидуальных предпринимателей, имеющих сейчас льготу, если на продажу рыбы у них приходится не менее 70% выручки.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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