98,5% граждан оценивают услуги ФНС на «хорошо» и «отлично»

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ФНС России - один из лидеров среди органов федеральной исполнительной власти по уровню оценок, которые ставят граждане за оказанные им государственные услуги. Об этом говорят данные федеральной системы «Ваш контроль». Показатели удовлетворенности граждан услугами ФНС России находятся на стабильно высоком уровне в течение последних двух лет.

По итогам восьми месяцев 2017 года 98,55% граждан, обратившихся за услугами ФНС России, оценили их на «хорошо» и «отлично». Более того, этот показатель выше для услуг, оказанных в территориальных органах Налоговой службы, чем в многофункциональных центрах - 99,52%. Это является максимальным уровнем среди всех федеральных ведомств, услуги которых оцениваются через систему «Ваш контроль», сообщает ФНС.

В общей сложности граждане оценили по различным каналам (через смс, инфоматы и т.д.) 1,8 млн оказанных ФНС России услуг. 88,5% оценок пришли из территориальных подразделений налоговой службы, 11,5% - из МФЦ.

В системе «Ваш контроль» услуги оцениваются по пяти ключевым критериям. Из 1,75 млн оказанных ФНС России услуг всего по 18,9 тыс. услугам были получены негативные оценки (от 1 до 3 баллов) как минимум по одному из пяти критериев, и чаще всего так граждане оценивали время ожидания в очереди и время предоставления госуслуги.

Сайт «Ваш контроль», позволяет получателям госуслуг оценить их качество в любом месте получения по всей стране. С начала проекта число оцененных услуг превысило 26 млн.